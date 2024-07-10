Миллиардер Жеваго заочно арестован ВАКС по делу Князева: что известно
Источник:РБК-Украина
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил заочный арест миллиардеру и бывшему нардепу Константину Жеваго. А именно по делу, связанному с экс-главой Верховного суда Всеволодом Князевым.
Заочный арест Жеваго
Согласно сведениям от САП, лицу, которое находилось на момент совершения преступления и сейчас находится во Франции, было сообщено о подозрении в рамках международного правового сотрудничества. Как стало известно, речь идет о миллиардере, бывшем нардепе Константине Жеваго.
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Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины,
– говорится в сообщении САП.
Какие детали дела Князева
- В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и САП объявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды на сумму 2,7 миллиона долларов руководством и судьями Верховного Суда. Впоследствии Жеваго был объявлен в международный розыск.
- По версии следствия, взятка была получена в связи с принятием 19 апреля 2023 года Большой палатой ВС решения по делу о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, одним из акционеров которой является бизнесмен Константин Жеваго.
- 18 мая Высший совет правосудия санкционировал содержание Князева под стражей. Позже размер залога был уменьшен до 18,168 миллиона гривен, и 31 января 2024 года эта сумма была внесена. В тот же день Князева освободили из-под стражи.