Dior, Gucci и Hermes резко изменили курс: теперь бренды "охотятся" на миллионеров ИИ

Европейские бренды класса люкс заострили свое внимание на Соединенных Штатах, со всплеском открытия магазинов и показов мод. Все для того, чтобы привлечь новое поколение состоятельных покупателей.

Китайский рынок уже не спасает бренды

Пока рынок люксовых товаров переживает непростые времена из-за слабого спроса в Китае и снижения туристических расходов в Европе и на Ближнем Востоке, ведущие мировые бренды нашли новую золотую жилу, пишет Reuters.

Теперь внимание брендов сосредоточено на богачах, которые зарабатывают благодаря искусственному интеллекту, в частности в США. Здесь открывают новые бутики, проводят модные показы и запускают масштабные маркетинговые кампании.

В течение двух десятилетий именно Китай был главным драйвером роста продаж люксовых брендов. Однако сегодня ситуация изменилась. Страна все еще пытается преодолеть дефляцию и затяжные последствия кризиса на рынке недвижимости, поэтому сектор нуждается в богатых американцах больше, чем обычно.

Потребители высокого класса в США оказались гораздо более устойчивыми, чем мы видим в других местах, особенно в Европе,

– сказал Маркус Моррис-Эйтон из AllianceBernstein.

По его словам, дальнейший рост искусственного интеллекта и здоровый рост заработной платы способствовали развитию этой группы потребителей. Поэтому бренды класса люкс, такие как LVMH, Moncler и Gucci быстро отреагировали:

В прошлом месяце Dior и Gucci представили свои круизные коллекции именно в США.

Вскоре собственную коллекцию лета 2027 года в Лос-Анджелесе покажет и итальянский бренд Zegna.

По данным Savills, Северная Америка впервые стала регионом с наибольшим количеством новых открытий магазинов класса люкс в мире.

США имеют значительный потенциал

Эксперты отмечают, что США до сих пор имеют огромный потенциал для расширения люксового бизнеса.

Многие бренды до сих пор считают США страной с низким уровнем проникновения по сравнению с масштабами их базы богатства,

– сказал Тодд Сигел, президент отдела розничной торговли Savills.

Причем бренды выходят не только в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Новые магазины все чаще открываются в штатах и городах, куда в последние годы переезжают состоятельные американцы из-за более низких налогов:

Например, итальянская группа производителей верхней одежды класса люкс Moncler заявила уже открыла магазин на элитном горнолыжном курорте Аспен и готовится запустить крупнейший флагманский магазин в мире на Пятой авеню в Нью-Йорке. Французская группа компаний класса люкс Hermes открыла свои первые магазины в Нэшвилле, штат Теннесси, и Скоттсдейле, штат Аризона. Этим летом она планирует открыться в торговом центре Plaza del Lago в Вилметти, к северу от Чикаго, а в сентябре – в Уильямсбурге, штат Бруклин.

