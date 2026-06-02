Китайський ринок вже не рятує бренди

Поки ринок люксових товарів переживає непрості часи через слабкий попит у Китаї та зниження туристичних витрат у Європі й на Близькому Сході, провідні світові бренди знайшли нову золоту жилу, пише Reuters.

Тепер увага брендів зосереджена на багатіях, які заробляють завдяки штучному інтелекту, зокрема у США. Тут відкривають нові бутики, проводять модні покази та запускають масштабні маркетингові кампанії.

Протягом двох десятиліть саме Китай був головним драйвером зростання продажів люксових брендів. Однак сьогодні ситуація змінилася. Країна все ще намагається подолати дефляцію та затяжні наслідки кризи на ринку нерухомості, тому сектор потребує багатих американців більше, ніж зазвичай.

Споживачі високого класу в США виявилися набагато стійкішими, ніж ми бачимо в інших місцях, особливо в Європі,

– сказав Маркус Морріс-Ейтон з AllianceBernstein.

За його словами, подальше зростання штучного інтелекту та здорове зростання заробітної плати сприяли розвитку цієї групи споживачів. Тому бренди класу люкс, такі як LVMH, Moncler та Gucci швидко відреагували:

Минулого місяця Dior і Gucci презентували свої круїзні колекції саме у США.

Незабаром власну колекцію літа 2027 року в Лос-Анджелесі покаже й італійський бренд Zegna.

За даними Savills, Північна Америка вперше стала регіоном із найбільшою кількістю нових відкриттів магазинів класу люкс у світі.

США мають значний потенціал

Експерти наголошують, що США досі мають величезний потенціал для розширення люксового бізнесу.

Багато брендів досі вважають США країною з низьким рівнем проникнення порівняно з масштабами їхньої бази багатства,

– сказав Тодд Сігел, президент відділу роздрібної торгівлі Savills.

Причому бренди виходять не лише в Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Нові магазини дедалі частіше відкриваються у штатах і містах, куди останніми роками переїжджають заможні американці через нижчі податки:

Наприклад, італійська група виробників верхнього одягу класу люкс Moncler заявила уже відкрила магазин на елітному гірськолижному курорті Аспен та готується запустити найбільший флагманський магазин у світі на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Французька група компаній класу люкс Hermes відкрила свої перші магазини в Нешвіллі, штат Теннессі, та Скоттсдейлі, штат Аризона. Цього літа вона планує відкритися в торговому центрі Plaza del Lago у Вілметті, на північ від Чикаго, а у вересні – у Вільямсбурзі, штат Бруклін.

