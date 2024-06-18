Из Великобритании и Китая массово выезжают миллионеры: куда они переезжают
Источник:Bloomberg
По данным нового отчета о миграции мировых богачей, в этом году Великобритания потеряет 9 500 миллионеров, что в два раза больше, чем в прошлом году. Китай потеряет 15 200 миллионеров.
Миллионеры мигрируют
В отчете Henley Private Wealth Migration Report показана статистика прибытия и выбытия миллионеров и отображает, где число миллионеров растет, а где сокращается.
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Исследователи использовали данные о переездах, статистику инвестиционных миграционных программ и интервью с посредниками в сфере управления богатством.
В условиях глобального геополитического напряжения, экономической неопределенности и социальных возмущений миллионеры решают "голосовать ногами" в рекордном количестве,
– сказал руководитель отдела частных клиентов Henley Доминик Волек.
Эти данные поступают на фоне подготовки Великобритании к выборам, которые состоятся через несколько недель, где оппозиционная Лейбористская партия, поддерживающая повышение налогов для состоятельных, ведет примерно на 20 процентов перед консерваторами.
С чем связана такая статистика
Этот анализ появился накануне всеобщих выборов в Великобритании, которые должны состояться через более чем две недели. На них оппозиционная Лейбористская партия, которая поддерживает увеличение налогов для состоятельных, опережает правящих консерваторов примерно на 20%.Заметьте! Резкий рост эмиграции сверхбогатых британцев усиливает длительную тенденцию, которая началась примерно с момента Brexit. Согласно отчету, с 2017 года страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции.
Это меняет ситуацию для Великобритании, которая десятилетиями была магнитом для богатых семей из Европы, Азии, Азии Африки и Ближнего Востока, многие из которых оседали в Лондоне.
По прогнозам, более 7% миллионеров, которые в этом году покинут свои страны, уедут из Великобритании, как показывает отчет.
Отток богатых лиц, что уже был вызван экономическим и политическим контекстом, теперь усиливается политическими решениями на фоне выборов,
– отметила исполнительный директор Института правительства в Лондоне Ханна Уайт.