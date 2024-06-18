Мільйонери мігрують

У звіті Henley Private Wealth Migration Report показана статистика прибуття та вибуття мільйонерів і відображає, де число мільйонерів зростає, а де скорочується.

Читайте також У світі рекордна кількість доларових мільйонерів

Дослідники використовували дані про переїзди, статистику інвестиційних міграційних програм і інтерв'ю з посередниками у сфері управління багатством.

В умовах глобального геополітичного напруження, економічної невизначеності та соціальних збурень мільйонери вирішують "голосувати ногами" у рекордній кількості,

– сказав керівник відділу приватних клієнтів Henley Домінік Волек.

Ці дані надходять на тлі підготовки Великобританії до виборів, які відбудуться через кілька тижнів, де опозиційна Лейбористська партія, що підтримує підвищення податків для заможних, веде приблизно на 20 відсотків перед консерваторами.

З чим пов'язана така статистика

Цей аналіз з’явився напередодні загальних виборів у Великобританії, які мають відбутися за більш ніж два тижні. На них опозиційна Лейбористська партія, яка підтримує збільшення податків для заможних, випереджає правлячих консерваторів приблизно на 20%.

Зауважте! Різкий ріст еміграції надзаможних британців посилює тривалу тенденцію, яка почалася приблизно з моменту Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 року країна втратила 16 500 мільйонерів через міграцію.

Це змінює ситуацію для Великобританії, яка десятиліттями була магнітом для багатих родин з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, багато з яких осідали в Лондоні.

За прогнозами, понад 7% мільйонерів, які в цьому році покинуть свої країни, виїдуть з Великобританії, як показує звіт.

Відплив багатих осіб, що вже був спричинений економічним та політичним контекстом, тепер підсилюється політичними рішеннями на тлі виборів,

– зазначила виконавча директорка Інституту уряду в Лондоні Ханна Уайт.

Цікаво! Об'єднані Арабські Емірати стали найпривабливішим напрямком для мільйонерів цього року, привабивши 6 700 багатих осіб. Водночас США зайняли друге місце за популярністю серед новоприбулих мільйонерів із кількістю 3800 осіб, а Сінгапур слідує за ними із 3500 очікуваними прибуттями мільйонерів.