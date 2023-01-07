Минфин предлагает отменить льготы для бизнеса, введенные в начале войны

В Минфине был разработан законопроект, предусматривающий отмену ряда налоговых льгот для предпринимателей, которые был введен Радой в первые месяцы полномасштабного вторжения. Документ подготовили в рамках нового меморандума по МВФ.

Законопроект, подготовившийся Минфином, предлагает установить конкретный срок прекращения действия налоговых льгот. Принятие этого законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.

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Об упразднении налоговых льгот говорили давно

Следовательно, предполагается, что налоговые льготы будут действовать не до окончания или отмены военного положения, а не позднее 1 июля 2023 года.

Отметим, что об отмене некоторых налоговых льгот нардепы говорили уже давно. Например, неоднократно распространялась информация об отмене 2% от дохода вместо привычных 20 – 30% для предпринимателей. Тогда глава налогового комитета Даниил Гетманцев замечал, что, вероятно, это произойдет весной.

Поэтому предложение Минфина отменить возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога 3 группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода удивления не вызывает.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Система уже сыграла свою роль и была эффективной, но решение принималось на время, когда мы предполагали, что война будет непродолжительной.

Какие еще налоговые льготы предлагают отменить в Минфине

Возможности для ФЛП 1 и 2 групп не платить единый налог.

Мораторий для проведения документальных проверок.

Отсутствие штрафных санкций за неиспользование кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций).

Отсутствие штрафных санкций нарушение налогового законодательства.

Какие налоги сейчас платят предприниматели