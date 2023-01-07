Минфин предлагает отменить льготы для бизнеса, введенные в начале войны
В Минфине был разработан законопроект, предусматривающий отмену ряда налоговых льгот для предпринимателей, которые был введен Радой в первые месяцы полномасштабного вторжения. Документ подготовили в рамках нового меморандума по МВФ.
Законопроект, подготовившийся Минфином, предлагает установить конкретный срок прекращения действия налоговых льгот. Принятие этого законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.
Актуально Налоги для ФЛП в январе: сколько будут платить предпринимателиСледовательно, предполагается, что налоговые льготы будут действовать не до окончания или отмены военного положения, а не позднее 1 июля 2023 года.
Об упразднении налоговых льгот говорили давно
Отметим, что об отмене некоторых налоговых льгот нардепы говорили уже давно. Например, неоднократно распространялась информация об отмене 2% от дохода вместо привычных 20 – 30% для предпринимателей. Тогда глава налогового комитета Даниил Гетманцев замечал, что, вероятно, это произойдет весной.
Поэтому предложение Минфина отменить возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога 3 группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода удивления не вызывает.
Система уже сыграла свою роль и была эффективной, но решение принималось на время, когда мы предполагали, что война будет непродолжительной.
Какие еще налоговые льготы предлагают отменить в Минфине
- Возможности для ФЛП 1 и 2 групп не платить единый налог.
- Мораторий для проведения документальных проверок.
- Отсутствие штрафных санкций за неиспользование кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций).
- Отсутствие штрафных санкций нарушение налогового законодательства.
Какие налоги сейчас платят предприниматели
- ФЛП 1 группы: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2684 гривен); лимит годового дохода – 1118900 гривен или 167 размеров минимальной зарплаты.
- ФЛП 2 группы: единый налог – 1340 гривен (20% от 6700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен или 834 минимальных зарплат.
- ФЛП 3 группы: единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен или 1 167 минималок (однако для плательщиков и неплательщиков НДС).