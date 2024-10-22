Какая минимальная зарплата "чистыми" в Украине сейчас

С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине выросла до 7 100 гривен. А уже с 1 апреля этот показатель увеличился до 8 тысяч гривен.

Какие налоги вычитаются из минимальной зарплаты сейчас

Украинцы после уплаты налогов получают значительно меньшую зарплату. Из этой выплаты вычитается НДФЛ (18%) и военный сбор (ранее 1,5%, сейчас – 5%).

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Справка: "Чистой" называют выплату после вычета всех налогов.

То есть раньше украинцы имели такую минимальную зарплату:

с января по март украинцы получали – 5 715,50 гривны;

с апреля по октябрь это значение составляло уже 6 440 гривен.

Однако военный сбор для большинства граждан вырос до 5%, в связи с принятием нового закона о налогах. Соответственно, если раньше в целом с зарплаты высчитывалось 19,5%, то сейчас – 23%.

Итак, те, кто имеет минимальную заработную плату, теперь будет получать "чистыми" уже 6 160 гривен.

Напомним! Минимальная зарплата в Украине в следующем году не будет расти. Более того, вероятно, это значение будет заморожено до 2028 года.