Минус миллионы человек: как война ударила по рынку труда в Украине – данные Минэкономики

Почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине потеряли свои рабочие места из-за полномасштабной войны против России. Кроме того, еще почти 3 миллиона трудоспособных украинцев в настоящее время остаются за границей в статусе беженцев.

Об этом свидетельствуют результаты международного семинара, проведенного Минэкономики совместно с Международной организацией труда и Европейским управлением труда. Мероприятие состоялось в Будапеште и было посвящено ситуации на рынке труда Украины, стран ЕС и других государств, где от войны спасаются украинские беженцы.

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Потери украинского рынка труда из-за полномасштабной войны

Участники семинара пришли к выводу, что подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины после 24 февраля – это женщины, дети и люди пенсионного возраста. Из более чем 6,4 миллиона беженцев, по оценкам Международной организации труда, около 2,75 миллиона человек пребывают в трудоспособном возрасте.

Две трети таких украинцев (трудоспособных, после 24 февраля выехавших за границу – ред. 24 канал) имеют высшее образование, а почти половина (49%) были заняты в высококвалифицированных профессиях (до выезда за пределы Украины – ред. 24 канал),

– отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Чиновница добавила, что вместе с тем около 7,7 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами. Из них около 5 миллионов также потеряли свои рабочие места.

Бережная подчеркнула, что, учитывая такие показатели, наряду с традиционными для ООН гуманитарными и социальными направлениями сотрудничества, целесообразно также реализовывать мероприятия, направленные на поддержку и развитие рынка труда.

К слову, по данным системы мониторинга численности населения, ежедневно количество лиц, находившихся за пределами Украины в период с апреля по сентябрь 2022 года, в среднем составляло около 3 миллионов человек. По состоянию на 25 сентября, оно достигло 3,2 миллионов украинцев.

Распределение по социальному статусу в этой статистике было следующим:

работающие лица – 42%;

неработающие – 17%;

студенты – 8%;

пенсионеры – 23%;

не удалось определить категорию – 10%.

Отметим, что эти данные система мониторинга собирает на основе данных украинских мобильных операторов. По ним, по возрастным группам, количество находившихся за границей украинцев распределилось таким образом: