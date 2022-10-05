Минус миллионы человек: как война ударила по рынку труда в Украине – данные Минэкономики
Источник:Министерство экономики Украины
Почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине потеряли свои рабочие места из-за полномасштабной войны против России. Кроме того, еще почти 3 миллиона трудоспособных украинцев в настоящее время остаются за границей в статусе беженцев.
Об этом свидетельствуют результаты международного семинара, проведенного Минэкономики совместно с Международной организацией труда и Европейским управлением труда. Мероприятие состоялось в Будапеште и было посвящено ситуации на рынке труда Украины, стран ЕС и других государств, где от войны спасаются украинские беженцы.
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Потери украинского рынка труда из-за полномасштабной войны
Участники семинара пришли к выводу, что подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины после 24 февраля – это женщины, дети и люди пенсионного возраста. Из более чем 6,4 миллиона беженцев, по оценкам Международной организации труда, около 2,75 миллиона человек пребывают в трудоспособном возрасте.
Две трети таких украинцев (трудоспособных, после 24 февраля выехавших за границу – ред. 24 канал) имеют высшее образование, а почти половина (49%) были заняты в высококвалифицированных профессиях (до выезда за пределы Украины – ред. 24 канал),
– отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Чиновница добавила, что вместе с тем около 7,7 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами. Из них около 5 миллионов также потеряли свои рабочие места.
Бережная подчеркнула, что, учитывая такие показатели, наряду с традиционными для ООН гуманитарными и социальными направлениями сотрудничества, целесообразно также реализовывать мероприятия, направленные на поддержку и развитие рынка труда.
К слову, по данным системы мониторинга численности населения, ежедневно количество лиц, находившихся за пределами Украины в период с апреля по сентябрь 2022 года, в среднем составляло около 3 миллионов человек. По состоянию на 25 сентября, оно достигло 3,2 миллионов украинцев.
Распределение по социальному статусу в этой статистике было следующим:
- работающие лица – 42%;
- неработающие – 17%;
- студенты – 8%;
- пенсионеры – 23%;
- не удалось определить категорию – 10%.
Отметим, что эти данные система мониторинга собирает на основе данных украинских мобильных операторов. По ним, по возрастным группам, количество находившихся за границей украинцев распределилось таким образом:
- лица до 20 лет – 7%;
- 20 – 29 лет – 11%;
- 30 – 39 лет – 21%;
- 40 – 49 лет – 16%;
- старше 50 лет – 33% ;
- 12% – не удалось определить.