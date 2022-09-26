Долетались: в россии мобилизуют до 80% работников гражданской авиации – авиакомпании в истерике

Сотрудники не менее пяти российских авиакомпаний и более десятка аэропортов массово получают повестки еще с первого дня объявления "частичной" мобилизации в стране-агрессоре. Потенциально отправить на войну против Украины могут от 50 до 80% работников отрасли.

Работодатели активно работают над списками бронирования сотрудников мужского пола, а некоторые компании отправили перечни еще 21 сентября, сразу после выступления путина о наборе "300 тысяч резервистов". Однако юристы жалуются, что процедура непонятна, ведь неизвестно, куда целесообразнее посылать списки – в минобороны, минтранс или местные власти россии. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает Бизнес 24.

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Повестки приходят не только пилотам и диспетчерам

Представители российских аэропортов и авиакомпаний подчеркивают, что освобождение от призыва является критическим не только для пилотов и диспетчеров, ведь повестки массово приходят также техническим, коммерческим и IT-специалистам. Без них, жалуются анонимные собеседники российских изданий, полеты могут просто прекратиться.

Как отмечают источники российских СМИ в авиационной отрасли, большинство пилотов авиакомпаний – офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, отбывшие срочную службу в армии.

В результате массового призыва, потенциальное сокращение количества сотрудников в авиакомпаниях "Россия", "Победа" и "Аэрофлот" оценивают более чем в половину штата. В целом дефицит работников российской авиаотрасли из-за "частичной" мобилизации может достигнуть 50 – 80% в зависимости от развития ситуации.

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К слову, один из источников российского издания также отметил, что повестки получили сотрудники по меньшей мере более 10 аэропортов по всей россии – даже те, кто предварительно был "забронирован" топ-менеджментом.

Поэтому руководители российских компаний в истерике – они просят внести гражданскую авиацию в перечень отраслей, которым предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации. Однако под такое исключение в россии ныне подпадает лишь оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.