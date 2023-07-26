Верховная Рада продолжит мобилизацию и военное положение: что это значит для бизнеса

Война с российскими оккупантами продолжается, а значит, военное положение и мобилизация будут продолжены. Бизнесу придется функционировать, учитывая сразу несколько препятствий.

18 мая завершается ранее принятый период военного положения и мобилизации. Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, в ближайшее время их должны продлить.

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Вероятно, срок военного положения и мобилизации снова продлят на 90 суток, то есть новый срок будет обозначен до 15 ноября 2023 года.

Что изменится для бизнеса

Наибольший риск остается неизменным – это мобилизация военнообязанных мужчин в ряды ВСУ. В некоторых случаях возможно бронирование, но воспользоваться им может лишь незначительная часть предприятий, функционирование которых является критическим для обороноспособности и экономической стабильности государства.

Правительство работает над созданием электронного портала бронирование работников. Впрочем, ожидается, что он заработает как минимум через 3 месяца.

Кроме того, платежеспособность населения во время войны не очень высока, а возврат довоенных налогов станет еще одним вызовом для бизнесменов.

Также ранее правительство призвало всех готовиться к тяжелой зиме, в частности, и через вероятные отключения света. Малые предприниматели приобрели генераторы, но те бизнесы, которые обладают большими производственными линиями, вряд ли смогут работать на полную мощность.

Не стоит забывать и о запрещении работать во время воздушной тревоги. Россияне снабжены большим количеством дронов, поэтому следует учитывать, что кое-где простой может стать критическим.