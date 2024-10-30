Штрафы для мобильных операторов за плохую связь: поддержала ли Рада законопроект
Источник:Ярослав Железняк
Парламент рассмотрел законопроект, предусматривающий изменения относительно проведения проверок и введения новых штрафов для телеком-операторов во время военного положения. Впрочем голосование было проваленным, а вопрос отклонен.
Почему мобильные операторы не будут платить штрафы из-за плохой связи
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, вопрос государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей не был поддержан в Раде.
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Нардеп добавил, что вопрос не набрал достаточно голосов для повторного рассмотрения, а потому считается отклоненным.
Я выступил против закона. Он предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь когда отключают свет. Абсолютно нереалистичная история которая только приведет к давлению на бизнес.
Кроме того, известно, что Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и Союз Украинских предпринимателей также выступили категорически против.
Какие бы риски составляло поддержания законопроекта:
- Усиление давления: вместо предотвращения нарушений законопроект усиливает контроль, увеличивая штрафы и поступления в бюджет за их счет.
- Снижение инвестиционной привлекательности отрасли: новые штрафы и контроль создают угрозу для планируемых инвестиций и развития отрасли.
- Отсутствие прозрачных процедур: законопроект не предусматривает четких правил, что повышает риск коррупционных злоупотреблений, согласно заключению НАПК.