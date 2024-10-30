Почему мобильные операторы не будут платить штрафы из-за плохой связи

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, вопрос государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей не был поддержан в Раде.

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Нардеп добавил, что вопрос не набрал достаточно голосов для повторного рассмотрения, а потому считается отклоненным.

Ярослав Железняк Народный депутат Я выступил против закона. Он предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь когда отключают свет. Абсолютно нереалистичная история которая только приведет к давлению на бизнес.

Кроме того, известно, что Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и Союз Украинских предпринимателей также выступили категорически против.

Какие бы риски составляло поддержания законопроекта: