Чому мобільні оператори не платитимуть штрафи через поганий зв'язок

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж не було підтримано у Раді.

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Нардеп додав, що питання не набрало достатньо голосів для повторного розгляду, а тому вважається відхиленим.

Ярослав Железняк Народний депутат Я виступив проти закону. Він передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний зв'язок коли відключають світло. Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес.

Крім того, відомо, що Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата та Спілка Українських підприємців також виступили категорично проти.

Які б ризики становило підтримання законопроєкту: