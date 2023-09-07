Предприниматели в Украине снова могут регистрировать бизнес на Google-картах

Указание места на Google-картах важно для любого предприятия. Технологический гигант обновил эту возможность для украинского бизнеса.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил хорошую новость для украинских предпринимателей. Они снова могут пользоваться возможностью, заблокированной с апреля 2022 года.

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Изменения в Google-картах снова доступны

После начала полномасштабного вторжения Google заблокировал опцию Google business для Украины и закрыл возможность добавлять на карты новые объекты. Это было обусловлено факторами безопасности.

Все это время у украинских предпринимателей не было возможности публиковать отзывы клиентов, задавать вопросы или обновлять информацию о своем бизнесе. Министерство цифровой компании активно пыталось убедить технологического гиганта восстановить эти опции, ведь они очень важны для продвижения каждого дела и поиска новых клиентов.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

В Google пошли навстречу и восстановили все возможности для украинского бизнеса.

Спасибо Google за взвешенное и справедливое решение. Оно поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства.

– написал Федоров.

Ранее сообщалось, что Европейский суд отказался отменять санкции, наложенные на российских олигархов.