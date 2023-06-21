В Молдове протестуют аграрии: требуют ограничить ввоз украинского зерна
Источник:agrointel
У парламента Молдовы в Кишиневе продолжаются протесты аграриев. Среди требований – снижение доли украинского зерна на рынке.
Центральные улицы столицы Молдавии заблокировали аграрии. Они требуют не только преференции, но и ограничения количества товаров из Украины.
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Что требуют аграрии Молдовы
Как объяснили фермеры, которые уже два дня блокируют Кишинев, в общей сложности у них есть 5 претензий к правительству. Участники протестов требуют выполнить следующие требования:
- выплатить по 160 долларов компенсации на гектар для пшеницы, рапса и ячменя;
- выплатить все долги по субсидиям;
- изменения возмещения НДС;
- ограничение импорта аграрной продукции из Украины;
- договориться с портом Джурджулешты о приоритетном экспорте продукции из Молдовы.
Премьер Молдовы Дорин Речан вышел к протестующим и пообещал аграриям 55 миллионов долларов, но те заявили, что это лишь пустые обещания, поэтому ни на какие уступки не собираются. Сегодня протестующие должны встретиться с президентом и представителями парламента, если их требования не выполнят, то обещают продолжить акцию.
Напомним, что Украине из-за россиян в Черном море приходится искать альтернативные пути экспорта своей продукции, в частности через соседние страны.