Центральні вулиці столиці Молдови заблокували аграрії. Вони вимагають не лише преференції, а й обмеження кількості товару з України.

Читайте також Поради від успішних підприємців, які допоможуть не боятись помилок

Що вимагають аграрії Молдови

Як пояснили фермери, які вже два дні блокують Кишинів, загалом в них є 5 претензій до уряду. Учасники протестів вимагають виконати наступні вимоги:

виплатити по 160 доларів компенсації на гектар для пшениці, ріпаку та ячменю;

виплатити всі борги по субсидіях;

зміни відшкодування ПДВ;

обмеження імпорту аграрної продукції з України;

домовитися з портом Джурджулешти про пріоритетний експорт продукції з Молдови.

Прем'єр Молдови Дорін Речан вийшов до протестувальників та пообіцяв аграріям 55 мільйонів доларів, але ті заявили, що це лише порожні обіцянки, тому йти на жодні поступки не збираються. Сьогодні протестувальники повинні зустрітися з президентом та представниками парламенту, якщо їхні вимоги не виконають, то обіцяють продовжити акцію.

Нагадаємо, що Україні через росіян у Чорному морі доводиться шукати альтернативні шляхи експорту своєї продукції, зокрема, через сусідні країни.