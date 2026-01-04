Сколько можно получить, если видео на YouTube набрало 50 000 просмотров

YouTube предоставляет монетизацию контент-мейкерам, которые снимают видео. Сумма оплаты зависит от типа ролика и его продолжительности. одну из основных ролей играет страна для которой создается контент.

Как высчитывается монетизация на YouTube?

Для расчета монетизации на YouTube, используют понятие RPM. Это так называемый "доход за милю", то есть то, сколько может получить автор за 1000 просмотров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Важно! Нужно понимать, что оплата услуг автора зависит именно от того, сколько заплатил рекламодатель сервиса, чтобы его реклама была вставлена в ролик.

Также необходимо учитывать комиссию YouTube, сообщает AIR Media-Tech. Сейчас она составляет примерно 45%.

Оплата за 1000 просмотров на YouTube такова:

для стран, где самая высокая монетизация

Самая высокая монетизация сейчас от 3 до почти 11 долларов. Такая оплата доступна только нескольким странам:

Канаде;

США;

Германии;

Великобритании;

Австралии.

Обратите внимание! Сейчас самая высокая монетизация действует для авторов из США.

для стран, где монетизация самая низкая

Эта монетизация действует для большинства стран. В таком случае оплата составляет от нескольких центов и до почти 2 долларов.

Сейчас такая монетизация действует для:

Юго-Восточной Азии;

Бразилии;

Индии и так далее.

Заметьте! Аналогичная оплата внедрена и для Украины.

То есть, получается, что максимально за 50 000 просмотров на YouTube можно получить:

если речь идет о странах с самой высокой монетизацией – 550 долларов;

а с самой низкой – 100 долларов.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?