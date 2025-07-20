Монетизация TikTok: в каких странах доступна

TikTok предоставляет создателям контента возможность зарабатывать через несколько официальных программ. В то же время доступ к ним зависит от страны вашего проживания.

Какие есть основные программы монетизации?

Актуальные данные об основных путях заработка в TikTok, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сколько платят в TikTok в 2025 году за 1000 просмотров

Creator Fund / Creator Rewards Program

Доступна в: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Южной Корее и Бразилии.

Требования: от 10 000 подписчиков, 100 000 видео-просмотров за последние 30 дней, возраст от 18 лет (19+ в Корее).

Программа требует публикации видео продолжительностью не менее 1 минуты.

Creativity Program Beta

Доступна во всех вышеперечисленных странах, а также – Канаде, Австралии, Мексике, Индонезии. Программа ориентируется на более длинные (минимум 1 минута) и оригинальные видео, предлагая повышенную выплату за просмотры.

Если вы уже имеете от 10 000 подписчиков, стабильные 100 000+ просмотров и готовы создавать качественный длинный контент – это может стать выгодным источником дохода.

TikTok Pulse

Доступен только авторам с более 100 000 подписчиков, но доступность зависит от страны. В основном США и избранных европейских рынках.

Effect Creator Rewards

Предусматривает возможность зарабатывать на авторских AR-фильтрах. Программа распространена в 53 страны, в том числе многие европейские.

TikTok Shop, LIVE Gifts, Подарки, Подписки

Онлайн-торговля (Shop) доступна в США, Великобритании, некоторых странах Азии и Африки – зависит от региона.

Стоит знать. LIVE Gifts и Подарки – доступны шире, хотя некоторые функции требуют порога подписчиков (например, Pulse). Иногда пользователи используют VPN, чтобы изменить регион, и это может привести к блокировке. Более того, нет гарантии, что выплаты таки будут.