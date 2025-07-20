Какие есть основные программы монетизации?
Актуальные данные об основных путях заработка в TikTok, рассказывает 24 Канал.
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- Creator Fund / Creator Rewards Program
Доступна в: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Южной Корее и Бразилии.
Требования: от 10 000 подписчиков, 100 000 видео-просмотров за последние 30 дней, возраст от 18 лет (19+ в Корее).
Программа требует публикации видео продолжительностью не менее 1 минуты.
- Creativity Program Beta
Доступна во всех вышеперечисленных странах, а также – Канаде, Австралии, Мексике, Индонезии. Программа ориентируется на более длинные (минимум 1 минута) и оригинальные видео, предлагая повышенную выплату за просмотры.
Если вы уже имеете от 10 000 подписчиков, стабильные 100 000+ просмотров и готовы создавать качественный длинный контент – это может стать выгодным источником дохода.
- TikTok Pulse
Доступен только авторам с более 100 000 подписчиков, но доступность зависит от страны. В основном США и избранных европейских рынках.
- Effect Creator Rewards
Предусматривает возможность зарабатывать на авторских AR-фильтрах. Программа распространена в 53 страны, в том числе многие европейские.
- TikTok Shop, LIVE Gifts, Подарки, Подписки
Онлайн-торговля (Shop) доступна в США, Великобритании, некоторых странах Азии и Африки – зависит от региона.
Стоит знать. LIVE Gifts и Подарки – доступны шире, хотя некоторые функции требуют порога подписчиков (например, Pulse). Иногда пользователи используют VPN, чтобы изменить регион, и это может привести к блокировке. Более того, нет гарантии, что выплаты таки будут.