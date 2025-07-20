Які є основні програми монетизації ?

Актуальні дані про основні шляхи заробітку в TikTok, розповідає 24 Канал.

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Creator Fund / Creator Rewards Program

Доступна в: США, Великобританії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Японії, Південній Кореї та Бразилії.

Вимоги: від 10 000 підписників, 100 000 відео‑переглядів за останні 30 днів, вік від 18 років (19+ в Кореї).

Програма вимагає публікації відео тривалістю щонайменше 1 хвилину.

Creativity Program Beta

Доступна в усіх перерахованих вище країнах, а також – Канаді, Австралії, Мексиці, Індонезії. Програма орієнтується на довші (мінімум 1 хвилина) й оригінальні відео, пропонуючи підвищену виплату за перегляди.

Якщо ви вже маєте від 10 000 підписників, стабільні 100 000+ переглядів і готові створювати якісний довгий контент – це може стати вигідним джерелом доходу.

TikTok Pulse

Доступний лише авторам із понад 100 000 підписників, але доступність залежить від країни. В основному США й обраних європейських ринках.

Effect Creator Rewards

Передбачає можливість заробляти на авторських AR-фільтрах. Програма поширена у 53 країни, зокрема багато європейських.

TikTok Shop, LIVE Gifts, Подарунки, Підписки

Онлайн-торгівля (Shop) доступна в США, Великобританії, деяких країнах Азії та Африки – залежить від регіону.

Варто знати. LIVE Gifts і Подарунки – доступні ширше, хоча деякі функції потребують порогу підписників (наприклад, Pulse). Іноді користувачі використовують VPN, щоб змінити регіон, та це може призвести до блокування. Ба більше, немає гарантії, що виплати таки будуть.