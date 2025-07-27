Сколько платит TikTok в 2025 году за 50 тысяч просмотров

Сейчас TikTok является одной из самых популярных соцсетей в Украине. Неудивительно, что многие люди и бренды стремятся заработать на создании контента для этой платформы. Однако, не все так просто.

Сколько заплатит TikTok, если видео залетело на 50 тысяч просмотров?

Плата TikTok за просмотры довольно низкая. Сейчас эта платформа предлагает от 0,02 до 1 доллара за 1 тысячу просмотров, пишет 24 Канал.

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Непосредственно TikTok не платит пользователям. Чтобы получать прибыль, нужно подключить программы монетизации: Creator Fund или Creator Rewards Program.

Сколько можно получить через эти сервисы:

Creator Fund

Эта платформа позволит заработать от 0,02 до 0,04 долларов за 1 тысячу просмотров. Стоит отметить, что программа Creator Fund сейчас недоступна для Украины. Ее можно подключить только из США, Италии, Германии, Франции и Великобритании.

Чтобы присоединиться к Creator Fund автор должен:

быть совершеннолетним (старше 18 лет);

иметь более 10 тысяч подписчиков;

иметь за месяц более 100 тысяч просмотров.

Если опираться на расценки Creator Fund, автор за 50 тысяч просмотров получит всего от 1 до 2 долларов.

Creator Rewards Program

Монетизация на этой платформе несколько больше. Плата составляет от 0,40 до 1 доллара за 1 тысячу просмотров. Creator Rewards Program следит за качеством и оригинальностью контента. Этот сервис не учитывает часть просмотров. Речь идет о случаях, когда пользователи быстро пролистывали ролик и, по факту, не смотрели его.

За 50 тысяч просмотров Creator Rewards Program заплатит от 20 до 50 долларов.

От чего еще зависит конечная сумма платы за просмотры: