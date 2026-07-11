YouTube платит и за короткие видео: сколько реально можно заработать на Shorts
YouTube Shorts уже давно перестал быть просто инструментом для набора просмотров. Сегодня короткие видео также можно монетизировать, однако заработок зачастую оказывается значительно меньше, чем ожидалось.
Платит ли YouTube за Shorts
С 2023 года Shorts вошли в Партнерскую программу (YouTube Partner Program, YPP). Поэтому авторы могут получать часть дохода от рекламы, которая показывается между короткими видео в ленте Shorts, отмечает AIR Media-Tech.
Однако, в отличие от обычных видео, где реклама привязана к конкретному ролику, в Shorts действует другая система.
YouTube продает рекламу в ленте Shorts, после чего:
- весь рекламный доход объединяет в один фонд;
- часть средств направляет на оплату музыкальных лицензий;
- остальную часть распределяет между авторами в зависимости от количества просмотров их Shorts.
Из этой суммы автор получает 45%, а 55% остается у YouTube.
Таким образом, два канала с одинаковым количеством просмотров могут получить разный доход. Поскольку все зависит от страны аудитории, рекламного спроса, использованной музыки и т. д.
Сколько платят за 1 000 просмотров Shorts
Точного тарифа YouTube не установил, он постоянно меняется. Однако на данный момент самая высокая ставка в США – около 0,30–0,35 доллара за 1 000 просмотров;
в других странах платят меньше. По оценкам аналитических сервисов, средний доход составляет:
- Швейцария – 0,20 доллара;
- Австралия – 0,19 доллара;
- Южная Корея – 0,18 доллара;
- Великобритания – 0,17 доллара;
- Канада – 0,16 доллара;
- Германия – 0,16 доллара.
Для сравнения: в США средняя плата за просмотр длинных видео может превышать 10 долларов за тысячу просмотров, то есть быть в десятки раз выше. Именно поэтому даже вирусный Shorts с несколькими миллионами просмотров не гарантирует большого дохода.
Какие условия необходимо выполнить для монетизации
Чтобы получать доход от рекламы в Shorts, канал должен быть подключен к YouTube Partner Program.
Для монетизации на YouTube необходимо иметь 1 000 подписчиков и 10 миллионов действительных просмотров Shorts за последние 90 дней или 4 000 часов просмотра длинных видео за последний год.
Также YouTube должен одобрить канал после проверки на соответствие правилам монетизации.
YouTube не выплачивает деньги за:
- повторно загруженные чужие видео;
- массово сгенерированный или однотипный контент без творческой ценности;
- видео, нарушающие авторские права;
- а также контент, не соответствующий правилам для рекламодателей.
Учитывая эти условия, большинство экспертов считают, что рассчитывать только на Shorts для заработка не стоит. Короткие видео скорее помогают увеличить количество подписчиков и привлечь внимание к каналу.
Поэтому наиболее эффективно использовать Shorts как инструмент для быстрого роста аудитории, а основной доход на YouTube получать за счет длинных видео, рекламного сотрудничества с брендами, а также продажи собственных товаров или услуг.