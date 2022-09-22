За гораздо меньше денег, чем покупали: Morgan Stanley продаст огромный ТРЦ в Москве

Инвестиционный фонд американского банка Morgan Stanley ведет переговоры о продаже торгового центра "Метрополис" в Москве. Сделка о покупке в 2013 году стала крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости.

Тогда Morgan Stanley Real Estate Investing выкупила ТРЦ у казахского девелопера Capital Partners за якобы рекордные 1,2 миллиарда долларов. Теперь инвестфонд пытается продать "Метрополис", по данным источников Bloomberg, "с большой скидкой".

Читайте также Из-за выхода с рынка иностранных производителей: россия массово разбирает свои ледоколы на детали

Morgan Stanley хочет избавиться от ТРЦ в столице россии

Источники Bloomberg, ознакомленные с вопросом, отметили, что в Morgan Stanley сейчас обсуждают обратную продажу "Метрополиса" по более низкой цене, чем они покупали ТРЦ в 2013 году. Это объясняют влиянием полномасштабного вторжения россии в Украину на стоимость активов международных компаний в стране-агрессорке.

Вместе с тем собеседники издания подчеркивают, что переговоры находятся на начальной стадии, и нет уверенности в том, что сделка будет заключена. Добавим, что "Метрополис" был открыт в Москве в 2009 году. Общая площадь торгового центра – 205 тысяч квадратных метров, а арендованных помещений – 80 тысяч квадратных метров.

К слову, московский ТРЦ стал вторым премиальным объектом Morgan Stanley в россии – в 2011 году инвестфонд банка приобрел торговый центр "Галерея" в Санкт-Петербурге, общая площадь которого составляет 192 тысячи квадратных метров, за 1,1 миллиарда долларов.

Как пишут российские СМИ, доходы инвестиционного фонда Morgan Stanley от двух ТРЦ в россии по результатам 2021 года составили 65 миллионов долларов.