Roshen начал изготавливать мороженое: где купить новинку и сколько стоит
Roshen расширила ассортимент продукции и начала продавать собственное мороженое. Новинка появилась в фирменных магазинах сети по всей Украине в конце мая – фактически перед стартом летнего сезона.
Где купить мороженое "Рошен"?
Пока компания не делала отдельного официального анонса относительно запуска нового направления. Также не сообщалось, где именно изготавливают мороженое и какие производственные мощности задействованы, пишет RAU.
Однако бренд подогрел интерес аудитории, сделав 27 мая интригующий анонс на своей официальной странице в Instagram. В тот же день мороженое появилось в фирменном магазине сети на Демеевской в Киеве, где находится фабрика компании.
Впоследствии в соцсетях начали массово появляться фото и видео с новыми десертами. Покупатели и блогеры активно делятся первыми впечатлениями и обзорами вкусов.
Мороженое в Roshen / скриншот RAU
Вкусы и цены на мороженое "Рошен"
Сейчас в фирменной сети можно найти несколько видов мороженого, рассказала блогерша Юлия Мусийчук.
- ванильный пломбир в вафельном стаканчике – 39,85 гривен;
- шоколадный пломбир в стаканчике – 39,85 гривен;
- ванильный пломбир в молочном шоколаде – 48,50 гривен;
- шоколадный пломбир в глазури – 48,50 гривен;
- мороженое со вкусом карамель-попкорн – 59,90 гривен;
- мороженое с печеньем в молочно-шоколадной глазури и кукурузными хлопьями – 59,90 гривен.
Новости Roshen в Украине
Прибыль основной компании – ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" выросла на 21,5%, достигнув около 8 миллиардов гривен в 2025 году. Несколько подразделений корпорации, включая Винницкий молочный завод и Киевскую кондитерскую фабрику, продемонстрировали значительный рост выручки и прибыли, несмотря на разрушение логистического центра в результате российского удара.
Roshen планирует выход на рынок Великобритании с широким ассортиментом продукции, включая шоколад, карамель, печенье и подарочные наборы. Компания ведет переговоры с британскими ритейлерами, оптовыми партнерами и дистрибьюторами для включения своей продукции в их ассортимент.