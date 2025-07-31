Фонд государственного имущества Украины объявил новую дату онлайн-аукциона по приватизации 100% доли в ООО "Мотордеталь-Конотоп" –одного из крупнейших производителей гильз цилиндров в Европе. Торги запланированы на 24 сентября, стартовая цена объекта - 268,1 миллиона гривен (без НДС).

Что выставляют на продажу?

Ранее этот актив принадлежал Сергею Калашникову, сенатору Совета Федерации России. Впоследствии актив был национализирован и передан в государственную собственность Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФГИУ.

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Объект включает:

56 единиц недвижимого имущества: производственные, складские, административные помещения

Общая площадь зданий – более 89 500 метров квадратных

Земельный участок – 23,59 гектара

Что нужно знать о предприятии?

Завод имеет полноценную инфраструктуру для производственной деятельности:

чугунно-литейные цеха;

механообрабатывающие участки;

вспомогательные производства;

современное оборудование и инженерные сети.

Заметьте. На предприятии работает более 600 человек, оно является прибыльным и играет бюджетообразующую роль в регионе. Среди клиентов предприятия – Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Почему предыдущий аукцион не состоялся?

Весной 2025 года первый аукцион по приватизации "Мотордеталь-Конотоп" не состоялся, поскольку не поступило ни одной заявки. Тогда стартовая цена составляла 278,53 миллионов гривен.

Впоследствии правительство включило объект в перечень большой приватизации, что позволяет расширить круг потенциальных инвесторов.

Выгодное ли предложение?

Среди преимуществ – выгодное расположение. Дело в том, что предприятие имеет удобную логистику – рядом проходят важные автотрассы, развитая инфраструктура, а также имеются все условия для масштабирования производства.

Фонд госимущества отмечает, что объект является инвестиционно привлекательным и таким, что имеет высокий экспортный потенциал.