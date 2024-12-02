Как получить сертификат еВидновлення онлайн
Сертификат еВидновлення можно получить через приложение Дия. Также стать участниками программы украинцы могут и через портал сервиса.
Кому предоставляется сертификат еВидновлення
Сертификаты еВидновлення это компенсация от государства за уничтоженное жилье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Владельцы разрушенного имущества могут забронировать жилищные сертификаты на портале Дия. А раньше сервис работал только в приложении. К тому же теперь еВидновлення доступно для людей без РНОКПП или через уполномоченных представителей,
– говорится в сообщении Дия.
Обратите внимание! Подали заявку на получение сертификата еВідновлення уже более тысячи граждан.
Как подать заявление на еВидновлення через портал Дия:
- авторизоваться на портале;
- выбрать услугу "Бронирование средств по жилищному сертификату";
- выбрать жилищный сертификат;
- проверить внесенные данные и подписать заявление (через цифровую подпись).
Обратите внимание! Сертификат можно использовать в течение 5 лет.