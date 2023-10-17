Обладает антикоррупционным эффектом, – Федоров о новой услуге в Дие по покупке авто
В Дие теперь будут тестировать новую услугу. Она стремится облегчить продажу и покупку автомобиля и сделать услугу доступной только с помощью телефона и уменьшить количество необходимых процедур.
Новая услуга в Действии должна уменьшить коррупционное влияние
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, благодаря новой функции в действии продавать автомобиль можно будет буквально в несколько кликов. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.
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По его мнению, она достаточно революционна в плане удобства, ведь больше не нужно будет ходить в сервисные центры МВД. Вместе с тем, новая услуга будет иметь антикоррупционное влияние.
Не нужно будет платить кому взятку за то, чтобы в очереди купить место или за другие какие-то услуги. Это наша совместная инициатива с МВД, это достаточно такой амбициозный проект, который нам удалось вместе реализовать,
– заявил Федоров.
Он добавил, что теперь для перерегистрации автомобиля нужно только иметь приложение Действие в своем телефоне. Весь процесс займет несколько кликов. Что касается новых номерных символов для транспортного средства, то их можно получить по почте.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде планируется изменить использование для средств, предусмотренных в новом бюджете на производство сериалов и музей Голодомора, что в сумме составляет миллиард гривен. Эти деньги должны направить на нужды ВСУ.