Новая услуга в Действии должна уменьшить коррупционное влияние

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, благодаря новой функции в действии продавать автомобиль можно будет буквально в несколько кликов. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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По его мнению, она достаточно революционна в плане удобства, ведь больше не нужно будет ходить в сервисные центры МВД. Вместе с тем, новая услуга будет иметь антикоррупционное влияние.

Не нужно будет платить кому взятку за то, чтобы в очереди купить место или за другие какие-то услуги. Это наша совместная инициатива с МВД, это достаточно такой амбициозный проект, который нам удалось вместе реализовать,

– заявил Федоров.

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Он добавил, что теперь для перерегистрации автомобиля нужно только иметь приложение Действие в своем телефоне. Весь процесс займет несколько кликов. Что касается новых номерных символов для транспортного средства, то их можно получить по почте.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде планируется изменить использование для средств, предусмотренных в новом бюджете на производство сериалов и музей Голодомора, что в сумме составляет миллиард гривен. Эти деньги должны направить на нужды ВСУ.