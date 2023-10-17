Нова послуга в Дії має зменшити корупційний вплив
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, завдяки новій функції в Дії продавати автомобіль можна буде буквально у декілька кліків. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.
До теми Продаж авто у декілька кліків: у Дії запустили нову послугу з перереєстрації транспорту
На його думку, вона доволі революційна у плані зручності, адже більше не потрібно буде ходити до сервісних центрів МВС. Разом з тим, нова послуга матиме антикорупційний вплив.
Не потрібно буде сплачувати комусь хабар за те, щоб в черзі купити місце або за інші якісь послуги. Це наша спільна ініціатива з МВС, це досить такий амбітний проєкт, який нам вдалось разом реалізувати,
– заявив Федоров.
Він додав, що тепер для переєрестрації автомобіля потрібно лише мати застосунок Дія у своєму телефоні. Увесь процес займе буквально декілька кліків. Що стосується нових номерних знаків для транспортного засобу, то їх можна отримати поштою.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді планують змінити використання для коштів, які були передбачені у новому бюджеті на виробництво серіалів та музей Голодомору, що в сумі становить мільярд гривень. Ці гроші повинні скерувати на потреби ЗСУ.