Составит конкуренцию Маску: самый популярный YouTube-блогер хочет купить TikTok

Самый популярный и самый прибыльный YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, намерен включиться в борьбу за покупку американского подразделения соцсети TikTok.

Звезда YouTube хочет купить TikTok

MrBeast может стать новым владельцем американского TikTok. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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MrBeast объединил усилия с предпринимателем Джесси Тинсли для совместной реализации этого замысла. Идея приобретения TikTok возникла после заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который выразил готовность поддержать сделку с американскими миллиардерами, такими как Илон Маск или Ларри Эллисон, во избежание блокировки приложения.

Трамп оценил TikTok в 1 триллион долларов и отметил, что готов способствовать заключению сделки.

Амбиции MrBeast

Сам MrBeast публично заявил о своих намерениях в соцсетях, отметив: "Я куплю TikTok, чтобы его не забанили". Кроме того, в своем профиле TikTok он оставил интригующую подпись: "Новый СЕО TikTok?".

Справочно. TikTok столкнулся с риском блокировки в США из-за опасений относительно национальной безопасности. В ответ на это Дональд Трамп предложил передать американский сегмент соцсети в собственность местных предпринимателей.