На Донбассе хотят создать свободную экономическую зону: что это и как она будет работать

Президент Зеленский рассказал о 20 пунктах проекта мирного соглашения, которое удалось наработать. Один из пунктов предусматривает создание свободной экономической, или же демилитаризованной зоны –это формат, который может обеспечить взгляды как России, так и Украины.

Какими будут свободные экономические зоны?

Россияне стремятся к выходу украинских войск из Донецкой области, а американцы попытаются найти путь, который учтет позицию и украинской стороны. Об этом во время общения с журналистами рассказал Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский объяснил, что будет с мобилизацией и военным положением после подписания мирного соглашения

Первая экономическая зона, небольшая но необходимая, – это Энергодар. Она должна быть демилитаризованной зоной, потому что речь идет только об отдельных экономических вопросах и специальном законодательстве.

Я сказал, что они (Россия) должны вывести армию. На этой фактически временно оккупированной станции есть только российская армия. Там нет украинской армии, поэтому они должны отступить,

– рассказал Зеленский.



