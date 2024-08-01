Станет чище: когда завершится строительство мусороперерабатывающего завода во Львове
Источник:Андрей Садовой
Проблема с экологией в Украине стоит довольно остро. Справиться с избытком мусора поможет построение мусороперерабатывающего завода. Сейчас такое строительство продолжается во Львове.
Что известно о строительстве
Как сообщает мэр Львова Андрей Садовой, мусороперерабатывающий завод уже построен на 65%. Завершение строительства планируется в 2025 году.
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На территорию уже завезли часть аэрационного оборудования и вентиляторы для биофильтров – это первая партия оборудования, необходимого для работы биологической части завода.
Садовой уточняет, что в течение следующих нескольких месяцев подрядчик должен завершить перекрытия. Впоследствии должны начаться внутренние работы.
Спасибо нашим международным партнерам – фондам и банкам, которые делают это возможным даже во время войны,
– подчеркнул Садовой.
Как выглядит строительство завода сейчас/ Фото в телеграмме Андрея Садового