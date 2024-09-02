Несмотря на все трудности: как растет количество предпринимателей в Украине
Источник:Опендатабот
За первые 8 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали 193 192 ФЛП. Это значение больше того, что было до полномасштабной войны. Тогда было открыто ориентировочно 186 тысяч ФЛП.
Что происходит с ФЛП
Почти 60% новоиспеченных предпринимателей – женщины. Для сравнения, в 2023 году эта доля составляла 55,6%, а в 2022 году – только 47%.
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Больше всего ФЛП в этом году связаны с ІТ-сферой. В первую тройку самых популярных типов предприятий, которые активно открывают украинцы, входит ресторанная сфера и отрасль предоставления индивидуальных услуг.
Больше всего новых предприятий открыли в Киеве – 26 303 или 13,6% от общего количества в 2024 году. Также много ФЛП основали в:
- Днепропетровской области – 18 025;
- Львовской – 14 459;
- Киевской – 14 428;
- Харьковской – 12 954.
В то же время в Луганской и Ивано-Франковской областях бизнес-активность наоборот снизилась.
Обратите внимание! Статистика свидетельствует, что каждый третий ФЛП закрывается в течение года от начала работы