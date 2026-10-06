НДС в октябре 2026 года: новые льготы, отчетность и важные даты

В октябре 2026 года плательщикам налога на добавленную стоимость следует учесть новые правила в отношении отдельных товаров оборонного назначения. Кроме того, бизнесу необходимо следить за законодательными инициативами, предусматривающими упрощение администрирования НДС.

Что изменилось в отношении НДС

17 сентября вступил в силу Закон Украины № 4967-IX, который расширил перечень товаров для нужд сил безопасности и обороны, операции с которыми могут освобождаться от НДС. Изменения касаются, в частности, отдельных товаров для производства вооружения и военной техники, а также определенных законом категорий оборонной продукции.

Обратите внимание! В перечень льготных товаров добавлены квадроциклы и мотовездеходы, классифицируемые по соответствующим кодам УКТ ВЭД. В то же время освобождение от НДС не распространяется автоматически на любой такой транспорт: необходимо соблюсти предусмотренные законодательством условия относительно конечного получателя и назначения товара.

Еще одна важная тема для бизнеса – запланированное упрощение администрирования НДС. 3 сентября 2026 года Кабинет Министров Украины сообщил об одобрении соответствующего законопроекта, разработанного Министерством финансов. Инициатива предусматривает снижение административной нагрузки на налогоплательщиков, сокращение количества отчетных процедур и развитие цифрового взаимодействия с налоговыми органами.

Однако одобрение законопроекта правительством не означает, что новые правила уже действуют. На момент подготовки материала соответствующий проект по совершенствованию администрирования НДС находился на рассмотрении Верховной Рады. Поэтому налогоплательщикам следует руководствоваться действующими нормами Налогового кодекса, пока законодательные изменения не будут приняты и не вступят в силу.

Когда подавать декларацию по НДС и регистрировать налоговые накладные

В октябре плательщикам НДС важно не пропустить сроки подачи отчетности и уплаты налоговых обязательств за сентябрь. По данным Государственной налоговой службы, 20 октября 2026 года – последний день подачи декларации по НДС за сентябрь, а 30 октября – крайний срок уплаты налога за этот месяц.

Важно! Особое внимание следует уделить регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Во время военного положения действуют специальные предельные сроки: для накладных, составленных с 1 по 15 число месяца, – до 5 числа следующего месяца; для документов, составленных с 16-го числа до конца месяца, – до 18-го числа следующего месяца.

Соответственно, в октябре сроки регистрации накладных за сентябрь приходятся на следующие даты:

5 октября – налоговые накладные и расчеты корректировки, составленные с 1 по 15 сентября;

18 октября – документы, составленные с 16 по 30 сентября;

20 октября – крайний срок регистрации сводных налоговых накладных и расчетов корректировки по отдельным операциям, предусмотренным пунктами 198.5 и 199.1 Налогового кодекса.

Поскольку 18 октября 2026 года выпадает на воскресенье, плательщикам следует дополнительно проверить применимый крайний срок и учесть правила переноса сроков и работу ЕРНН. Не стоит откладывать регистрацию на последний день: заблаговременное оформление документов поможет избежать технических проблем и возможных нарушений.

Обратите внимание! Итак, в октябре бизнесу необходимо сосредоточиться на трех основных задачах: проверить право на применение новых оборонных льгот, своевременно подать декларацию и уплатить НДС за сентябрь, а также проконтролировать регистрацию налоговых накладных. Законодательные инициативы по упрощению администрирования налога следует отслеживать отдельно, не воспринимая их как уже действующие правила.

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