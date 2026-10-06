Які зміни щодо ПДВ уже набрали чинності

17 вересня набрав чинності Закон України № 4967-IX, який розширив перелік товарів для потреб сил безпеки й оборони, операції з якими можуть звільнятися від ПДВ. Зміни стосуються, зокрема, окремих товарів для виробництва озброєння та військової техніки, а також визначених законом категорій оборонної продукції.

Зверніть увагу! До переліку пільгових товарів додали квадроцикли та мотовсюдиходи, що класифікуються за відповідними кодами УКТ ЗЕД. Водночас звільнення від ПДВ не поширюється автоматично на будь-який такий транспорт: необхідно дотриматися передбачених законодавством умов щодо кінцевого отримувача та призначення товару.

Ще одна важлива тема для бізнесу – заплановане спрощення адміністрування ПДВ. 3 вересня 2026 року Кабінет Міністрів України повідомив про схвалення відповідного законопроєкту, розробленого Міністерством фінансів. Ініціатива передбачає зменшення адміністративного навантаження на платників податків, скорочення кількості звітних процедур та розвиток цифрової взаємодії з податковими органами.

Однак схвалення законопроєкту урядом не означає, що нові правила вже діють. На момент підготовки матеріалу відповідний проєкт щодо вдосконалення адміністрування ПДВ перебував на розгляді Верховної Ради. Тож платникам податку слід керуватися чинними нормами Податкового кодексу, доки законодавчі зміни не будуть ухвалені та не набудуть чинності.

Коли подавати декларацію з ПДВ і реєструвати податкові накладні

У жовтні платникам ПДВ важливо не пропустити строки подання звітності та сплати податкових зобов'язань за вересень. За даними Державної податкової служби, 20 жовтня 2026 року – останній день подання декларації з ПДВ за вересень, а 30 жовтня – граничний строк сплати податку за цей місяць.

Важливо! Окрему увагу потрібно приділити реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Під час воєнного стану діють спеціальні граничні строки: для накладних, складених з 1 по 15 число місяця, – до 5 числа наступного місяця; для документів, складених з 16 числа до кінця місяця, – до 18 числа наступного місяця.

Відповідно, у жовтні строки реєстрації накладних за вересень припадають на такі дати:

5 жовтня – податкові накладні та розрахунки коригування, складені з 1 по 15 вересня;

18 жовтня – документи, складені з 16 по 30 вересня;

20 жовтня – граничний строк реєстрації зведених податкових накладних і розрахунків коригування за окремими операціями, передбаченими пунктами 198.5 та 199.1 Податкового кодексу.

Оскільки 18 жовтня 2026 року припадає на неділю, платникам варто додатково перевірити застосовний граничний строк і врахувати правила перенесення строків та роботу ЄРПН. Не варто відкладати реєстрацію на останній день: завчасне оформлення документів допоможе уникнути технічних проблем і можливих порушень.

Зверніть увагу! Отже, у жовтні бізнесу потрібно зосередитися на трьох основних завданнях: перевірити право на застосування нових оборонних пільг, вчасно подати декларацію та сплатити ПДВ за вересень, а також проконтролювати реєстрацію податкових накладних. Законодавчі ініціативи щодо спрощення адміністрування податку варто відстежувати окремо, не сприймаючи їх як уже чинні правила.

Раніше ми писали, що податкових пільг для бізнесу за прикладом 2022 року наразі не планують, але й підвищувати податкове навантаження держава не збирається. Разом з цим стало відомо, за рахунок чого збираються поповнити бюджет.