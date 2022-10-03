Рада хочет национализировать более 900 объектов, принадлежащих России

На ближайшем заседании Верховная Рада будет рассматривать вопрос о национализации российских активов в Украине по особой процедуре. Речь идет о более чем 900 объектах.

Национализация российских объектов в Украине

Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа рассказала о планах Рады национализировать российские объекты в Украине. Кабмин уже заключил перечень, в который вошли более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству.

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Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре

Все эти более 900 объектов будут национализированы. Это не значит, что сразу поступят деньги в украинский бюджет. Все эти объекты перейдут в собственность государства, после чего государство может определяться, что с ними делать. Украина либо будет получать прибыль от работающего предприятия, либо она его выставит на приватизацию, либо предложит ее в аренду и так далее,

– отметила она.

Также, по словам Пидлас, в список объектов вошли такие известные предприятия как "Энергомашспецсталь" и BROCARD.

"Энергомашспецсталь" – находится в городе Краматорск и на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, контролируемой "Росатом".

Сеть магазинов BROCARD – на 100% контролируемая оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности России.

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказывал, что в случае, если компания не полностью принадлежит российскому владельцу, или же стране-агрессорке, а имеет украинского совладельца, то часть российских акций будет конфискована, но украинский владелец останется управлять активом. К примеру, как в случае с ТРЦ Ocean Plaza.