От аэропортов до заводов: Путин переписывает российский бизнес под себя

В России национализация частного бизнеса побила все рекорды. Это говорит о том, что рыночные механизмы постепенно сворачиваются, а Кремль усиливает государственный контроль над экономикой.

Каковы масштабы национализации в России?

В 2025 году объем принудительно изъятого частного имущества в России вырос в 4,5 раза по сравнению с годом ранее, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Только в прошлом году Кремль национализировал активы на 3,1 триллиона рублей.

Общая сумма переданных государству ресурсов с 2022 года достигла 4,3 триллиона рублей.

Больше всего, по данным разведки, пострадал крупный бизнес. Известные российские предприниматели потеряли свои активы в 2025 году:

Дмитрий Каменщик остался без аэропорта "Домодедово";

Денис Штенгелов лишился холдинга KDV Group;

Константин Струков потерял группу "Южуралзолото".

Массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения,

– отмечает СВРУ.

Особенно активно российские власти отбирают имущество в нескольких регионах:

в Московской области;

в Санкт-Петербурге;

на Урале;

и на Дальнем Востоке.

При этом Кремль оперирует пятью главными механизмами, чтобы лишить бизнес права собственности. В частности, использует так называемые "антикоррупционные" иски, пересматривает приватизацию 1990 – 2000 годов и обвиняет предпринимателей в "экстремизме" и связях с иностранными государствами.

Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму,

– отметили в разведке.

В каком положении российский бизнес?

Усиление национализации в России происходит на фоне катастрофических проблем в бизнесе. В прошлом году российская промышленность оказалась в сильнейшем кризисе с 1990-х годов из-за усиления санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики, пишет "Коммерсант".

Производственные планы фабрик и заводов по всей стране сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет:

металлургия просела на 4,1%;

химическая промышленность – на 1,7%;

машиностроение – на 5,4%;

Впервые за последние 15 лет даже начало сокращаться производство продуктов – на 0,8%.

Заметьте! Топ-менеджеры крупнейших промышленных компаний России отмечают, что продажи их продукции в 2025 году стали худшими с 1998 года.

Как сокращается бизнес в России?