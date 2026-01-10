От аэропортов до заводов: Путин переписывает российский бизнес под себя
- В 2025 году объем национализированных активов в России вырос в 4,5 раза, достигнув 4,3 триллиона рублей с 2022 года.
- Кремль использует "антикоррупционные" иски и пересматривает приватизацию 1990 – 2000 годов для изъятия бизнеса, что усиливает государственный контроль над экономикой.
В России национализация частного бизнеса побила все рекорды. Это говорит о том, что рыночные механизмы постепенно сворачиваются, а Кремль усиливает государственный контроль над экономикой.
Каковы масштабы национализации в России?
В 2025 году объем принудительно изъятого частного имущества в России вырос в 4,5 раза по сравнению с годом ранее, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
- Только в прошлом году Кремль национализировал активы на 3,1 триллиона рублей.
- Общая сумма переданных государству ресурсов с 2022 года достигла 4,3 триллиона рублей.
Больше всего, по данным разведки, пострадал крупный бизнес. Известные российские предприниматели потеряли свои активы в 2025 году:
- Дмитрий Каменщик остался без аэропорта "Домодедово";
- Денис Штенгелов лишился холдинга KDV Group;
- Константин Струков потерял группу "Южуралзолото".
Массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения,
– отмечает СВРУ.
Особенно активно российские власти отбирают имущество в нескольких регионах:
- в Московской области;
- в Санкт-Петербурге;
- на Урале;
- и на Дальнем Востоке.
При этом Кремль оперирует пятью главными механизмами, чтобы лишить бизнес права собственности. В частности, использует так называемые "антикоррупционные" иски, пересматривает приватизацию 1990 – 2000 годов и обвиняет предпринимателей в "экстремизме" и связях с иностранными государствами.
Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму,
– отметили в разведке.
В каком положении российский бизнес?
Усиление национализации в России происходит на фоне катастрофических проблем в бизнесе. В прошлом году российская промышленность оказалась в сильнейшем кризисе с 1990-х годов из-за усиления санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики, пишет "Коммерсант".
Производственные планы фабрик и заводов по всей стране сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет:
- металлургия просела на 4,1%;
- химическая промышленность – на 1,7%;
- машиностроение – на 5,4%;
Впервые за последние 15 лет даже начало сокращаться производство продуктов – на 0,8%.
Заметьте! Топ-менеджеры крупнейших промышленных компаний России отмечают, что продажи их продукции в 2025 году стали худшими с 1998 года.
Как сокращается бизнес в России?
В России впервые с начала полномасштабной войны против Украины зафиксировали сокращение количества компаний. По итогам 2025 года число зарегистрированных юридических лиц и организаций уменьшилось на 67 395 – падение на 2,08% в годовом измерении. Наибольшее сокращение бизнеса пришлось на Центральный федеральный округ.
Финансовое состояние предприятий также ухудшается. Совокупные убытки российских компаний в 2025 году достигли 6,52 триллиона рублей. Более 18 тысяч предприятий работают в минус, а почти 40% бизнесов сталкиваются с проблемами неплатежей.
Особенно сложная ситуация в транспортной сфере. Примерно 6,7 тысячи российских транспортных компаний находятся в состоянии ликвидации или на грани банкротства. Причинами стали рост себестоимости перевозок и падение рентабельности работы.