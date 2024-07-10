Кабмин одобрил законопроект о "национальном кэшбэке"
Источник:Тарас Мельничук
Правительство утвердило законопроект о национальном кэшбеке, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для реализации программы кэшбека.
Кэшбек на украинские товары
Согласно изменениям, предлагаемым в законопроекте, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".
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Дедлайн запуска кэшбека несколько раз переносился. Ранее планировалось презентовать программу до конца марта, однако новый план предусматривает запуск до сентября.
Сценарии программы кэшбэка
В программе кэшбэка предусмотрено два возможных сценария:
- Кэшбек как на пищевые товары, так и на непродовольственный ритейл.
- Кэшбек только за покупку непищевых товаров.
От выбора сценария зависит бюджет программы: первый вариант требует 2–3 миллиарда гривен, второй – 1–2 миллиарда гривен.