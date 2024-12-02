Национальный кэшбэк бьет рекорды: в ноябре украинцы накопили весомую сумму

В ноябре 2024 года более 4 миллионов украинцев накопили более 250 миллионов гривен Национального кэшбэка. Это вдвое превышает октябрьскую сумму

Как присоединиться к программе Национальный кэшбек

В конце декабря, украинцы смогут получить деньги за накопленный кэшбек, передает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Дії.

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В частности, присоединиться к программе и получать средства следует по следующему алгоритму:

В приложении "Дія" перейти в "Национальный кэшбек" в разделе "Сервисы". Ознакомиться с условиями и нажать "Начать". Нажать "Открыть карту для выплаты", выбрать банк и авторизоваться в приложении банка.

Открывайте карту Национального кэшбэка в Дії и получайте 10% от стоимости товаров украинского производства. Тратьте эти средства на коммуналку, лекарства, транспорт, развлечения, донаты Вооруженным силам или военные облигации в Дии,

– призвали в заметке.

Обратите внимание! На карточку Национального кэшбека поступает Зимняя еПоддержка. Поэтому возможно объединить ее с кэшбеком и тратить эти средства вместе.

Как товары следует покупать для получения кэшбэка

В программе в ней участвуют более 340 тысяч товаров, которые можно увидеть в разных украинских магазинах.

Их штрихкоды нужно сканировать в Дії. Для этого следует открыть приложение и навести сканер на штрихкод.

Важно! Если товар подпадает под программу, то человек получит кэшбек после его покупки, если нет, то Дія оповестит об этом.