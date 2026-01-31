Налог 15% для ФЛП: кому придется платить по повышенной ставке в 2026 году

Существуют правила, по которым ФЛП обязаны платить 15% единого налога. Это касается физических лиц-предпринимателей всех групп.

Кто должен платить 15% единого налога в Украине?

Речь идет о несоблюдении требований Налогового кодекса, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Повышенная ставка 15% применяется к доходам ФЛП 1–3 групп в следующих случаях:

превышение предельного объема дохода;

получение дохода от осуществления деятельности, не указанного в реестре плательщиков единого налога;

применения другого способа расчетов, чем разрешенные Налоговым кодексом;

осуществление запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов);

осуществление ФЛП 1 или 2 групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы.

В частности единый налог для ФЛП 1 группы является процентом от прожиточного минимума, для 2 группы – от минимальной зарплаты.

В то же время для 3 группы не существует фиксированной ставки. В этом случае ФЛП платит так:

3% от суммы дохода, если является плательщиком НДС; 5% от суммы дохода, если не является плательщиком НДС.

Тогда как ставка 15% предусмотрена пунктом 293.4 Налогового кодекса Украины и применяется не вместо, а дополнительно к основной ставке единого налога. Это означает, что ФЛП со своих "правильных" доходов платит налог по стандартной ставке, а с доходов, которые были получены с нарушением правил, – 15%. Об этом говорится на сайте Factor.

Обратите внимание! Эти суммы обязательно декларируются отдельной строкой в налоговой декларации.

Как сильно ФЛП должен превысить свой "лимит"?

Для того, чтобы пришлось платить 15%, должно быть превышение годового лимита дохода. Каждая группа единого налога имеет четко определенный предельный объем.

Если предприниматель превысил лимит, то 15% начисляется именно на сумму превышения, а не на весь доход. К тому же ФЛП обязан или перейти на другую группу, или на общую систему налогообложения.

Какие правила должен соблюдать ФЛП, чтобы не платить налог в размере 15%?

ФЛП 1 и 2 группы должны осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в Реестре плательщиков единого налога. Если предприниматель получил доход от вида деятельности, который не указан в КВЭДах, то такой доход не считается разрешенным для упрощенной системы.

Предпринимателям запрещено использовать неденежные расчеты (оплата товарами, услугами и т.д.). Доход, который получен таким образом, автоматически подпадает под 15% единого налога, независимо от группы ФЛП.

Если ФЛП получает доход от деятельности, которой не может заниматься человек на едином налоге, то весь доход облагается налогом по ставке 15%. Также возможен принудительный перевод на общую систему налогообложения. Исключение – плательщики 3 группы – е-резиденты.

Когда предприниматель 1 или 2 группы получает доход от деятельности, которая не предусмотрена для его группы, то этот доход также облагается налогом по ставке 15%.

Важно! Ставка 15% единого налога является финансовой санкцией за нарушение правил упрощенной системы налогообложения. Она не может быть добровольной и не имеет никаких альтернатив.

