Налог 15% для ФЛП: кому придется платить по повышенной ставке в 2026 году
- ФОПы в Украине платят 15% единого налога в случаях превышения предельного объема дохода, осуществления неразрешенных видов деятельности или использования других способов расчетов.
- Ставка 15% является дополнительной к основной ставке и применяется только к "неправильным" доходам.
Существуют правила, по которым ФЛП обязаны платить 15% единого налога. Это касается физических лиц-предпринимателей всех групп.
Кто должен платить 15% единого налога в Украине?
Речь идет о несоблюдении требований Налогового кодекса, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.
Повышенная ставка 15% применяется к доходам ФЛП 1–3 групп в следующих случаях:
- превышение предельного объема дохода;
- получение дохода от осуществления деятельности, не указанного в реестре плательщиков единого налога;
- применения другого способа расчетов, чем разрешенные Налоговым кодексом;
- осуществление запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов);
- осуществление ФЛП 1 или 2 групп деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы.
В частности единый налог для ФЛП 1 группы является процентом от прожиточного минимума, для 2 группы – от минимальной зарплаты.
В то же время для 3 группы не существует фиксированной ставки. В этом случае ФЛП платит так:
- 3% от суммы дохода, если является плательщиком НДС;
- 5% от суммы дохода, если не является плательщиком НДС.
Тогда как ставка 15% предусмотрена пунктом 293.4 Налогового кодекса Украины и применяется не вместо, а дополнительно к основной ставке единого налога. Это означает, что ФЛП со своих "правильных" доходов платит налог по стандартной ставке, а с доходов, которые были получены с нарушением правил, – 15%. Об этом говорится на сайте Factor.
Обратите внимание! Эти суммы обязательно декларируются отдельной строкой в налоговой декларации.
Как сильно ФЛП должен превысить свой "лимит"?
Для того, чтобы пришлось платить 15%, должно быть превышение годового лимита дохода. Каждая группа единого налога имеет четко определенный предельный объем.
Если предприниматель превысил лимит, то 15% начисляется именно на сумму превышения, а не на весь доход. К тому же ФЛП обязан или перейти на другую группу, или на общую систему налогообложения.
Какие правила должен соблюдать ФЛП, чтобы не платить налог в размере 15%?
ФЛП 1 и 2 группы должны осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в Реестре плательщиков единого налога. Если предприниматель получил доход от вида деятельности, который не указан в КВЭДах, то такой доход не считается разрешенным для упрощенной системы.
Предпринимателям запрещено использовать неденежные расчеты (оплата товарами, услугами и т.д.). Доход, который получен таким образом, автоматически подпадает под 15% единого налога, независимо от группы ФЛП.
Если ФЛП получает доход от деятельности, которой не может заниматься человек на едином налоге, то весь доход облагается налогом по ставке 15%. Также возможен принудительный перевод на общую систему налогообложения. Исключение – плательщики 3 группы – е-резиденты.
Когда предприниматель 1 или 2 группы получает доход от деятельности, которая не предусмотрена для его группы, то этот доход также облагается налогом по ставке 15%.
Важно! Ставка 15% единого налога является финансовой санкцией за нарушение правил упрощенной системы налогообложения. Она не может быть добровольной и не имеет никаких альтернатив.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
- Оплатить налоги ФЛП могут различными способами. В частности через банк, приложение Дія или Электронный кабинет налогоплательщика. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, и предприниматель может выбрать удобный для себя метод.
- В то же время малый и средний бизнес в Украине может получить единовременную выплату. Ее размер составляет от 7 500 до 15 000 гривен. Таким образом правительство предоставляет возможность ФОПам приобрести генератора или топливо во время кризисной ситуации в энергетике.