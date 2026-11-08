Посылки из-за рубежа будут дороже: когда украинцы начнут платить 20 % НДС

В Украине готовятся новые правила налогообложения покупок на зарубежных маркетплейсах. Верховная Рада приняла соответствующие изменения. Однако новый порядок может вступить в силу не раньше июля 2027 года.

Когда введут налог на международные посылки

Для покупателей это означает возможное изменение конечной стоимости заказов, однако говорить о немедленном подорожании всех посылок на 20% некорректно. Такую оценку дал американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик в комментарии 24 Каналу. По его мнению, реформа должна помочь выровнять условия для украинских и иностранных продавцов, но в то же время может создать дополнительные расходы для потребителей и малого бизнеса.

15 октября 2026 года Верховная Рада приняла в целом два законопроекта – № 16051-1 и № 15460. Первый касается обложения НДС дистанционных продаж товаров, второй – таможенных процедур для международных почтовых и экспресс-отправлений.

По информации Министерства финансов Украины, новые правила должны вступить в силу не ранее июля 2027 года. Ожидается, что реформа будет приносить государственному бюджету около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений ежегодно.

Речь идет об изменении правил для товаров, которые украинцы покупают через иностранные онлайн-платформы и получают международной почтой или через экспресс-перевозчиков. Ранее коммерческие отправления стоимостью до 150 евро, как правило, освобождались от импортного НДС.

После введения новых норм НДС будет начисляться на соответствующие онлайн-покупки небольшой стоимости. Предполагается, что налог будет взиматься через электронные платформы при оформлении заказа.

В то же время важно различать НДС и пошлину. Это разные платежи, поэтому отмена льготы по НДС не означает автоматического введения отдельного таможенного тарифа на каждую посылку.

Насколько могут подорожать покупки

Размер дополнительных расходов будет зависеть от того, как именно налог будет учитываться в цене товара и будет ли он полностью перекладываться на покупателя.

Интернет-покупка стоимостью 100 евро, на которую полностью перекладывается 20% НДС, будет стоить 120 евро без учета других сборов. Фактическое подорожание может быть меньше, если продавцы возьмут на себя часть расходов, или больше, если добавятся расходы на обработку заказа,

– говорит Ванетик.

По оценке Юрия Ванетика, экономическую нагрузку от налога могут разделить между собой потребители, продавцы, онлайн-платформы и логистические компании. Если часть расходов возьмет на себя продавец, подорожание для покупателя будет меньше. Если же к налогу добавятся административные или сервисные платежи, конечная сумма может вырасти сильнее.

Особенно ощутимыми такие изменения могут быть для людей, которые заказывают за границей одежду, электронику и другие товары из-за более низкой цены. Дополнительные расходы также могут повлиять на малый бизнес, закупающий за границей детали, инструменты, аксессуары или образцы продукции.

Почему новый налог может быть выгоден украинским продавцам

Сторонники реформы считают, что прежние правила создавали неравные условия для украинского розничного бизнеса. Отечественные продавцы платят налоги в соответствии с украинским законодательством, тогда как часть недорогих товаров, поступавших напрямую из-за рубежа, пользовалась льготой по импортному НДС.

Изменение правил может сделать налогообложение внутренних и трансграничных продаж более равномерным. Это потенциально способно поддержать украинских продавцов, в частности там, где покупатели учитывают не только цену, но и скорость доставки, гарантию и возможность возврата товара.

Однако, как отмечает Юрий Ванетик, сам факт введения налога не гарантирует снижения цен в отечественных магазинах. Результат будет зависеть от конкуренции: если она останется достаточной, продавцам придется и в дальнейшем бороться за покупателя ценой и качеством обслуживания.

В то же время для украинских предпринимателей, которые зависят от импортных комплектующих и специализированных товаров, новые правила могут означать дополнительные расходы. Поэтому важно, чтобы процедура оформления таких отправлений не была сложнее и дороже самого товара.

На что стоит обратить внимание покупателям

Новые правила должны вступить в силу не ранее июля 2027 года, поэтому покупателям не стоит исходить из того, что все заказы из-за рубежа уже сейчас автоматически удорожают на 20%.

После запуска реформы перед оформлением покупки стоит проверять итоговую сумму к оплате, выяснять, включен ли НДС в цену, и сохранять подтверждение заказа и платежа. Также целесообразно сравнивать полную стоимость товара с доставкой, а не только цену, указанную в рекламе или каталоге маркетплейса.

Отдельно следует учитывать, что для некоммерческих отправлений предусмотрены исключения. В частности, Минфин сообщал о сохранении освобождения от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро. Поэтому правила для покупок в магазинах и для подарков от одного физического лица другому не следует отождествлять.

По мнению Юрия Ванетика, эффективность реформы будет зависеть не только от суммы налоговых поступлений. Важно, чтобы государство обеспечило понятные правила, прозрачное формирование конечной цены и простое оформление международных отправлений.

Итак, главный вопрос – не только в том, будут ли украинцы платить НДС за покупки на иностранных платформах. Важно, удастся ли сделать условия конкуренции более справедливыми, не создав при этом чрезмерных затрат для потребителей и малого бизнеса.

К слову, государство уже знает, куда направит деньги, поступившие от налоги на международные посылки. Ожидаются поступления до 10 миллиардов гривен. Таким образом, деньги будут поступать в специальный фонд, который будет покрывать нужды ВСУ. А вот посылки для военных и военно-промышленного комплекса не будут облагаться налогом.