Налоги с 1 ноября: придется ли платить больше
Налоги для ФЛП с 1 ноября не изменятся, ведь минимальная зарплата осталась без изменений. Однако вырастет налог на продажу недвижимости.
Налоги с 1 ноября
Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6700 гривен, то Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 1 474 гривен (22% от минимальной зарплаты).
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- ЕСВ за IV квартал составит 4 422 гривен.
- Максимальная ставка ЕСВ в месяц – 22 110 гривен в квартал (6700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.
Налог на продажу недвижимости
С 1 ноября, по закону №2600, растет налог за продажи объектов недвижимости на 18%. Также закон вносит изменения в налоговый кодекс, расширяет определение недвижимости и процедур налогообложения и оформления при продаже.
Так что с 1 ноября продажи недвижимости будут облагаться налогом 18% и 1,5% военного сбора. Однако закон предусматривает также уменьшение выплаты в результате официального фиксирования расходов.Полезно! Мгновенно согласовывайте, редактируйте и подписывайте документы онлайн в системе электронного документооборота Star.Docs от Киевстар Бизнес - работайте отовсюду, где удобно, и экономьте время, ресурсы и средства, идущие на бумагу, расходные материалы и логистику.