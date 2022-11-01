Налоги с 1 ноября: придется ли платить больше

Налоги для ФЛП с 1 ноября не изменятся, ведь минимальная зарплата осталась без изменений. Однако вырастет налог на продажу недвижимости.

Налоги с 1 ноября

Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6700 гривен, то Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 1 474 гривен (22% от минимальной зарплаты).

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ЕСВ за IV квартал составит 4 422 гривен.

Максимальная ставка ЕСВ в месяц – 22 110 гривен в квартал (6700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.

Налог на продажу недвижимости

, что с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя. Это будет продолжаться до прекращения военного положения и в течение года. Это же касается и заполнения за этот период ЕСВ в налоговой декларации. Но заметьте, если предприниматель решает не платить ЕСВ, страховой стаж для назначения пенсии ему не будет начисляться.

С 1 ноября, по закону №2600, растет налог за продажи объектов недвижимости на 18%. Также закон вносит изменения в налоговый кодекс, расширяет определение недвижимости и процедур налогообложения и оформления при продаже.

Так что с 1 ноября продажи недвижимости будут облагаться налогом 18% и 1,5% военного сбора. Однако закон предусматривает также уменьшение выплаты в результате официального фиксирования расходов.