Налоги для Bolt, Booking и OnlyFans: сколько будут платить те, кто зарабатывает на сервисах

В Украине планируют ввести новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon, Booking и Glovo.

Что известно о законопроекте

Соответствующий законопроект, инициированный Министерством финансов, предусматривает автоматический обмен налоговой информацией между странами и контроль за доходами украинцев, которые работают через онлайн-сервисы, информирует 24 Канал.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его разработали для соответствия украинского налогового законодательства европейским нормам и выполнения обязательств перед ЕС и МВФ. А его цель –создать прозрачную систему учета доходов, полученных через цифровые сервисы, и стимулировать выход бизнеса из тени.

Согласно предложениям, операторы платформ будут обязаны подавать в Государственную налоговую службу (ГНС) отчеты о доходах пользователей.

Заметьте. Это означает, что иностранные компании, такие как Booking или Bolt, будут сообщать украинскую налоговую о доходах резидентов, а ГНС будет передавать аналогичную информацию об иностранцах своим зарубежным партнерам.

Кто подпадает под новое налогообложение

Законопроект определяет, что под налогообложение подпадают пользователи платформ, которые получают доход от:

Аренды недвижимости (жилой и нежилой) и парковочных мест

Предоставления личных услуг (в частности такси и курьерские услуги)

Продажи товаров

Аренды транспортных средств

Сколько придется платить Чтобы упростить налогообложение, предлагается установить льготную ставку в размере 5% от дохода, а также 5% военного сбора, что в сумме составит 10%. При этом, если годовой доход пользователя превысит 5 миллионов гривен, ставка возрастет до 18%.

Главное изменение в том, что платить налоги самостоятельно пользователям не придется – эту функцию будет выполнять оператор цифровой платформы.

Контроль за счетами

Чтобы обеспечить прозрачность уплаты налогов, законопроект предусматривает обязательства для подотчетных пользователей открывать отдельный банковский счет для получения доходов.

Налоговая получит право доступа к информации о финансовых операциях этих счетов, что позволит контролировать уплату налогов,

– следует из законопроекта.