Масштабные изменения для ФЛП: более высокие налоги, штрафы и проверки хотят вернуть уже скоро
Через несколько месяцев, а именно в июле, в Украине вернут действующие до полномасштабного вторжения налоговые нормы. Это не только льготные 2% ставки для бизнеса, но и налоговые проверки и штрафы.
Налоги вернутся уже в июле
Все нормы налоговой системы заработают снова в июле, ведь налогового сбора не хватает для покрытия расходов на войну.
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Как сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, введение льгот еще изначально были временными.
Мы считаем, что он (льготный налог – 24 Канал) сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля. Введение льготы с самого начала носило временный характер,
– говорит Гетманцев.
Следовательно, с 1 июля:
- отменят 2% налога, введенного в прошлом году для бизнеса с оборотом до 10 миллиардов гривен;
- возобновят документальные проверки на территориях, где не ведутся боевые действия;
- вернут штрафы за невыполнение налоговых обязанностей.
Нужно искать другие источники доходов
Из-за больших военных расходов Украине следует искать другие источники доходов. Об этом ранее заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече с представителями бизнеса.Украина ежемесячно тратит по 130 миллиардов гривен на войну, однако объем месячных налоговых поступлений достигает только 80 миллиардов гривен.
Эту разницу в 50 миллиардов гривен государство собирает путем заимствований, облигаций. Ведь международные партнеры не снабжают Украину деньгами на безопасность и оборону. Эти средства должны собирать внутри страны.
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Сколько заплатят налогов ФЛП в апреле
- ФЛП 1 группы:
ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
А единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года).
- ФЛП 2 группы:
ЕСВ – 1 474 гривен в месяц;
Единый налог – 1340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года).
- ФЛП 3 группы:
ЕСВ – 1 474 гривен в месяц;
Единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.