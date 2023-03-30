Масштабные изменения для ФЛП: более высокие налоги, штрафы и проверки хотят вернуть уже скоро

Через несколько месяцев, а именно в июле, в Украине вернут действующие до полномасштабного вторжения налоговые нормы. Это не только льготные 2% ставки для бизнеса, но и налоговые проверки и штрафы.

Налоги вернутся уже в июле

Все нормы налоговой системы заработают снова в июле, ведь налогового сбора не хватает для покрытия расходов на войну.

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Как сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, введение льгот еще изначально были временными.

Мы считаем, что он (льготный налог – 24 Канал) сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля. Введение льготы с самого начала носило временный характер,

– говорит Гетманцев.

Следовательно, с 1 июля:

отменят 2% налога, введенного в прошлом году для бизнеса с оборотом до 10 миллиардов гривен;

возобновят документальные проверки на территориях, где не ведутся боевые действия;

вернут штрафы за невыполнение налоговых обязанностей.

Нужно искать другие источники доходов

Из-за больших военных расходов Украине следует искать другие источники доходов. Об этом ранее заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече с представителями бизнеса.

Украина ежемесячно тратит по 130 миллиардов гривен на войну, однако объем месячных налоговых поступлений

Эту разницу в 50 миллиардов гривен государство собирает путем заимствований, облигаций. Ведь международные партнеры не снабжают Украину деньгами на безопасность и оборону. Эти средства должны собирать внутри страны.

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Сколько заплатят налогов ФЛП в апреле

ФЛП 1 группы:

ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

А единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривен в месяц;

Единый налог – 1340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года).

ФЛП 3 группы:

ЕСВ – 1 474 гривен в месяц;

Единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.