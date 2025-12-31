Предприниматели бойкотируют введение НДС для ФЛП: что они требуют

Одна из крупнейших ассоциаций предпринимателей в Украине выступила против того, чтобы малые ФЛП платили налог на добавленную стоимость. Вместо этого предлагают больше контролировать крупный бизнес, который пользуется сложными схемами уклонения от налогов.

Почему введение НДС для ФЛП считают ненужным?

Союз украинских предпринимателей выступает против введения обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с оборотом от 1 миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на СУП.

Предложенные изменения являются преждевременными и создают чрезмерные риски для микро- и малого бизнеса в условиях войны. Их реализация не приведет к ожидаемому росту бюджетных поступлений, зато ухудшит условия ведения бизнеса, будет стимулировать сворачивание деятельности и еще большую тенизацию экономики,

– сообщили предприниматели.

По их словам, под действие новых правил попадет около 660 тысяч ФЛП, преимущественно микро- и малых предпринимателей. Для значительной части из них администрирование НДС будет означать дополнительные расходы на бухгалтеров и взаимодействие с фискальными органами.

Первоочередным шагом наполнения бюджета должно быть сосредоточение внимания правоохранительной системы на борьбе с дроблением бизнеса, завоза товаров без растаможки, злоупотребления практикой замены наемных работников на ФЛП, ликвидации схем уклонения от налогообложения и теневых рынков подакцизных товаров,

– сообщили в сообществе.

По оценкам аналитического центра Case Украина и Экономической экспертной платформы, годовые объемы теневой экономики составляют:

неучтенный импорт и контрабанда – 380 – 540 миллиардов гривен;

зарплаты "в конвертах" – 230 – 460 миллиардов гривен;

оборот конвертационных центров – около 310 миллиардов гривен;

налоговые махинации ("скрутки") – около 100 миллиардов гривен;

контрафактное производство и нелегальная торговля (включая "серый" рынок подакцизных товаров) – около 120 миллиардов гривен;

средства, выведены в оффшоры и низконалоговые юрисдикции – 50 – 60 миллиардов гривен.

Поэтому СУП считает, что источники покрытия бюджетного дефицита следует искать не в микробизнесе, а в крупном корпоративном секторе со сложными схемами уклонения от налогов.

Что предлагает бизнес вместо НДС?

Союз украинских предпринимателей предлагает:

Сосредоточить усилия в части ликвидации схем уклонения от налогов, дробления бизнеса, контрабанды и теневых рынков подакцизных товаров. Потенциальный экономический эффект от этих мер в разы превышает поступления от расширения НДС на упрощенную систему. Устранить коррупционные риски в администрировании НДС, идентифицированы НАПК, и обнародовать результаты аудита системы остановки регистрации налоговых накладных. Провести прозрачный анализ регуляторного влияния с реалистичными расчетами административных расходов бизнеса, особенно для микро- и малых предприятий. После завершения военного положения рассматривать введение единого для всех предпринимателей порога обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне не менее 85 тысяч евро годового оборота, что соответствует европейской практике.

Что известно о введении изменений для ФЛП?