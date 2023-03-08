Налоги в марте: произошли ли изменения для ФЛП
В марте ФЛП 3 группы все еще смогут платить 2% от дохода вместо 5%. Что касается ФЛП 1 и 2 группы, то они могут и дальше не платить Единый налог.
Несмотря на то, что льготу в 2% с дохода для ФЛП 3 группы отменили, изменения вступят в силу только с 1 апреля. Так что в марте предприниматели еще смогут уплатить налоги по старинке.
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Налоги для ФЛП в марте
Напомним, что размер налогов для предпринимателей в Украине привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму, которые составляют 6 700 гривен и 2 589 гривен соответственно.
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023).
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы на 1 января 2023 года).
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.
Должны мобилизованные ФЛП платить налоги
На весь период службы мобилизованные ФЛПосвобождаются от:
- уплаты налогов,
- могут не представлять отчетность за этот период,
- не платить ЕСВ.
Однако они должны обратиться в налоговую службу по месту жительства и предоставить копию военного билета или другого документа из центра комплектования, где указаны сведения о мобилизации.Сделать это можно либо сразу после мобилизации, либо в течение 10 дней после демобилизации (лечение/реабилитации).