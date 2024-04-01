Налоги, оформление и ошибки: как правильно определить и оформить свой ФЛП

За год в Украине зарегистрирован абсолютный рекорд новых ФЛП. Их количество выросло почти на 320 тысяч, а это значит, что украинцы хотят платить налоги государству.

Сколько новых ФЛП появилось в Украине

В комментарии для 24 Канала Анна Даниэль рассказала, что с 1 февраля 2023 по 1 февраля 2024 года украинцы создали наибольшее количество ФЛП за последнее десятилетие – 314 392.

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Самыми популярными направлениями деятельности стали:

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 19,4 тысячи;

розничная торговля в неспециализированных магазинах – 18,1 тысячи;

розничная торговля через сеть Интернет – 17,9 тысячи,

компьютерное программирование – 17,5 тысячи.

Среди городов, лидером стал Киев – в нем зарегистрировалось 9,8 тысячи компаний (36%) и 44,6 тысячи ФЛП (14%). Ему уступили: Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье, Кривой Рог.

Анна Даниэль Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Сознательные украинцы юридически правильно оформляют свою деятельность самым простым способом – зарегистрировавшись как ФЛП. Статус ФЛП позволяет работать легально, исправно платить налоги в бюджет.

Как определить свою группу ФЛП

Сначала нужно определиться, какая система налогообложения подходит для вашей деятельности больше всего – общая или упрощенная. Первая подходит для всех и у нее нет ограничений, тогда как у второй они есть, но она подходит для малых предпринимателей.

Такой ФЛП не ограничен в объеме дохода и количества наемных работников. ФЛП на общей системе платит все налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход (разница между общим налогооблагаемым доходом и расходами, связанными с хозяйственной деятельностью). Общая система выгодна тем предпринимателям, которые имеют много затрат на производство,

– рассказала Даниэль об общей системе налогообложения.

ФЛП на упрощенной системе платят единый налог, размер которого зависит от группы ФЛП.

С 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Но за период неуплаты ЕСВ не будет засчитываться страховой стаж.

Какую группу лучше брать в разных обстоятельствах:

Первая – подойдет для розничной торговли на рынках и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению. ФЛП должен быть без наемных работников и зарабатывать не более 167 минимальных заработных плат в год. Клиентами ФЛП первой группы могут быть только физические лица.

– подойдет для розничной торговли на рынках и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению. ФЛП должен быть без наемных работников и зарабатывать не более 167 минимальных заработных плат в год. Клиентами ФЛП первой группы могут быть только физические лица. Вторая – для торговли и предоставления услуг, такой ФЛП может нанять не более 10 работников. Годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы – 5 921 400 гривен. Обязаны иметь кассовые аппараты, если доход в год превышает 1,320 миллиона гривен. Клиентами могут быть граждане, другие ФЛП или юридические лица.

– для торговли и предоставления услуг, такой ФЛП может нанять не более 10 работников. Годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы – 5 921 400 гривен. Обязаны иметь кассовые аппараты, если доход в год превышает 1,320 миллиона гривен. Клиентами могут быть граждане, другие ФЛП или юридические лица. Третья – является универсальной. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников. Максимальный годовой денежный оборот не может превышать 1 167 минимальных заработных плат – 8 285 700 гривен. Чаще всего ее оформляют: IT-сфера, маркетологи, артисты. На третьей группе можно платить НДС.

– является универсальной. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников. Максимальный годовой денежный оборот не может превышать 1 167 минимальных заработных плат – 8 285 700 гривен. Чаще всего ее оформляют: IT-сфера, маркетологи, артисты. На третьей группе можно платить НДС. Четвертая – подходит тем предпринимателям, которые работают в рамках фермерского хозяйства, у кого 75% выручки поступает от продажи сельскохозяйственной продукции и кто владеет от 2 до 20 гектарами земли. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников и не ограничивается в доходах.

Как оформить ФЛП

Процедура оформления статуса ФЛП четко закреплена в Законе Украины "О регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Сам процесс является максимально простым.

Через кабинет гражданина в Дие, вся процедура займет 10 – 15 минут. Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете с помощью электронной подписи;

заполнить онлайн-форму об автоматической регистрации ФЛП;

указать систему налогообложения и КВЭДы.

Заполненное заявление на регистрацию ФЛП будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации без участия государственного регистратора. Если выбрана система налогообложения, то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации заявителя или по месту осуществления хозяйственной деятельности,

– добавила адвокат.

Через ЦПАУ регистрация происходит в течение 24 часов, но только в рабочие дни. Украинцам нужно предоставить заявление, паспорт и приложение о регистрации. Для иностранцев перечень документов больше:

временное удостоверение гражданина Украины, паспортный документ иностранца, удостоверение лица без гражданства, вид на постоянное или временное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

заявление о регистрации физического лица предпринимателем;

заявление о регистрации упрощенной системы налогообложения (если его не подать, то автоматически присваивается общая система налогообложения).

Как не наделать ошибок в начале ведения ФЛП

Также ФЛП можно оформить заказным письмом по адресу ЦПАУ по месту регистрации. Список документов остается таким же, но заявления надо нотариально заверить.

Анна Даниэль рассказала, что в идеале нужно иметь бухгалтера и юриста. Также она дала следующие советы:

Обращать внимание на регистрацию КВЭД и получения дохода от деятельности именно по зарегистрированным КВЭДам. Выбрать правильную группу системы налогообложения. Следить за лимитом объема средств оборота. Вести документооборот, хранить первичные документы (договоры, акты и т.д.). Если доходы выше 1 320 000 гривен – использовать РРО и/или ПРРО. Оформить наемных работников с соблюдением требований трудового законодательства. Вовремя платить ЕСВ. Вовремя подавать отчеты и платить налоги.

Коротко о предельном размере дохода для каждой группы предпринимателей

Юрист объяснила, что в этом вопросе главное следить за лимитом объема средств оборота.

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой-третьей групп рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года,

– сказала она.

Поэтому на 2024 год доход плательщиков единого налога не должен превышать:

ФЛП 1 группы – 1 185 700 гривен;

ФЛП 2 группы – 5 921 400 гривен;

ФЛП 3 группы – 8 285 700 гривен.

Какие изменения произошли в апреле

В первую очередь с 1 апреля должен вырасти размер ЕСВ – до 5 280 гривен за квартал.

С 1 апреля увеличивается размер минимальной зарплаты на 900 гривен, она вырастет с 7 100 до 8 000 гривен.

После изменения размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц для 1 – 2 групп. 1 группа с 1 апреля будет платить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц); 2 группа и в дальнейшем будет платить 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты); 3 группы ФЛП размер ЕН зафиксирован на уровне 2023 года и составляет 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС,

– объяснила Даниэль.

Также изменится размер Единого взноса на общеобязательное социальное страхование: