Во время войны часть украинских предпринимателей может на законных основаниях не уплачивать отдельные налоги. Такое право имеют, в частности, мобилизованные ФЛП и бизнесмены, работающие на территориях боевых действий. При этом для получения льгот необходимо соответствовать установленным законом условиям.

Кому из мобилизованных предпринимателей списывают налоги

Физические лица – предприниматели и самозанятые специалисты, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, полностью освобождаются от начисления налогов и отчетности. Главное условие для получения льготы – бизнес должен был быть официально открыт до момента призыва или подписания контракта, о чем сообщили в ДПС Волынской области. Это право бизнеса гарантирует Закон Украины № 4505-ІХ, действующий с 5 июля 2022 года.

Защитники, имеющие зарегистрированное ФЛП (независимо от наличия наемных сотрудников), освобождаются от уплаты:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

единого налога;

военного сбора.

Льгота вступает в силу автоматически с 1-го числа месяца призыва (но не ранее 24 февраля 2022 года) и действует до последнего дня месяца, в котором военнослужащий был демобилизован. В то же время, если боец решил открыть ФЛП уже после мобилизации, льгот не будет: ему придется начислять, платить сборы и подавать декларации на общих основаниях.

Что делать в случае потери статуса или превышения лимита

Для участников упрощенной системы налогообложения 3-й группы даже служба на фронте не отменяет ограничений по годовому обороту средств. Если мобилизованный предприниматель превысил установленный годовой лимит дохода, он обязан перейти на общую систему налогообложения. Если этого не сделать самостоятельно, налоговая служба принудительно аннулирует статус плательщика единого налога на основании статей 298 и 299 Налогового кодекса Украины.

Если же статус плательщика единого налога во время службы был аннулирован из-за налоговой задолженности, закон полностью встает на сторону бойца. В таком случае налоговики обязаны восстановить регистрацию плательщика единого налога с момента ее отмены.

Как не платить единый налог и военный сбор в зоне боевых действий

Право законно игнорировать налоговые платежи имеют не только военные, но и бизнесмены на опасных территориях. Как отмечают в Главном управлении ГПСУ в Днепропетровской области, ФЛП 1-й и 2-й групп, налоговый адрес которых зарегистрирован в зоне активных боевых действий или временной оккупации, имеют право не уплачивать военный сбор и единый налог. Льготный период действует с месяца начала боевых действий или оккупации до конца месяца их официального завершения согласно перечню Минразвития общин № 376. За эти месяцы предприниматели даже не заполняют декларацию по единому налогу.

Кроме того, ФЛП 1-й и 2-й групп без наемных работников могут оформить себе налоговые каникулы. Они освобождаются от уплаты военного сбора на один календарный месяц в год на время отпуска, а также на весь период болезни, если больничный длится 30 и более дней.

Важно! Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур на период непосредственного участия в боевых действиях военным сбором вообще не облагается налогом.

Сколько стоит содержание ФЛП без льгот в 2026 году

Всем остальным предпринимателям, не подпадающим под исключения, приходится платить полную сумму налогов в соответствии с новыми социальными стандартами. Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 гривен, а минимальная зарплата – 8 647 гривен.

Исходя из этих показателей, обязательные ежемесячные платежи в 2026 году составляют:

ФЛП 1-й группы: единый налог – до 332,80 гривны (до 10% прожиточного минимума);

ФЛП 2-й группы: единый налог – до 1 729,40 гривны (до 20% минимальной зарплаты);

Военный сбор (1, 2 и 4 группы): фиксированная сумма 864,70 гривны (10% от минимальной зарплаты);

Военный сбор уплачивается ежемесячно не позднее 20-го числа. Нарушение правил упрощенной системы, ведение запрещенной деятельности или превышение лимита влечет за собой штрафной налог в размере 15% от полученного дохода и переход на общую систему.

К слову, на 2027 год пока не планируется вводить налоговых льгот, как те, что были введены после начала полномасштабного вторжения. Такое решение приняли, поскольку роль поступления налогов в бюджет значительна. Именно налоги покрывают треть бюджетных расходов. Важно и то, что в следующем году пока не планируется повышать налоги. Вместо этого правительственные чиновники рассматривают детенизацию экономики, борьбу со схемами уклонения от уплаты налогов и вывод бизнеса из тени как путь к наполнению бюджета.