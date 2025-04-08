Налоговая взялась за онлайн-продажи: что нужно знать продавцам с OLX и Prom

Депутат Нина Южанина заявила, что с 1 марта налоговая служба начала получать информацию о денежных переводах за продажу товаров через онлайн-площадки вроде OLX, Prom и другие. Речь идет о первых шагах в направлении борьбы с теневой торговлей.

Будет ли штрафовать налоговая

Что это значит для предпринимателей и обычных людей, которые продают вещи онлайн. Будет ли налоговая проверять и штрафовать за старую книгу или детскую коляску, рассказывает 24 Канал.

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По словам Южаниной, только за первые 20 дней марта были идентифицированы десятки тысяч граждан, которые регулярно получают средства на личные счета от продажи товаров. Банки и платежные системы присылают налоговой фискальные чеки автоматически.

Несмотря на это, пока ГНС не штрафует – ограничивается предупреждениями. Продавцам рекомендуют регистрировать ФЛП или использовать кассовые аппараты (РРО или программные РРО), если продажа имеет признаки предпринимательской деятельности.

Южанина не исключает, что в дальнейшем мониторинг коснется даже тех, кто продает вещи несколько раз в год - например, старую одежду, технику или детские вещи. В то же время она отмечает: такой подход выглядит чрезмерным для людей, которые не ведут бизнес.

Позиция налоговой

После огласки в СМИ налоговая отреагировала: в своем официальном сообщении ГНС заверила, что не штрафует граждан за продажу личных вещей в интернете.

В службе отмечают:

одноразовая или нерегулярная продажа личных вещей не является нарушением налогового законодательства;

только систематическая продажа однотипных товаров может считаться предпринимательской деятельностью.

Таким образом, если вы время от времени продаете свои вещи - волноваться не стоит. Но если это регулярный заработок, лучше оформить свою деятельность официально.

Нюансы все же есть – объяснение консультанта

При этом налоговый консультант Михаил Смокович заметил, что в своей публикации налоговая так и не объяснила, как именно должны декларировать и облагать доходы граждане, которые продают свои личные вещи на платформах типа OLX.

"Раньше работало молчаливое правило: "получаешь небольшие суммы на карточку – тебя никто не трогает". Потому что ГНС не имела доступа к твоим счетам. Но теперь ситуация меняется", – замечает он.

В то же время, по словам консультанта, благодаря автоматизации обмена информацией с финансовыми учреждениями налоговая может получать данные о переводах, связанные с онлайн-торговлей. Это уже другой уровень контроля. Соответственно, один из основных тезисов о "невидимости" мелких доходов – больше не работает.

Положительные аспекты ситуации:

уменьшится количество "серых" продавцов;

больше ФОПов = больше прозрачных сделок и налогов в бюджет;

потребителям безопаснее покупать у официального продавца с чеком, чем "скиньте на карточку, без гарантий".

Впрочем, пока ситуация с продажей личных вещей юридически остается в серой зоне. Закон не освобождает нас от декларирования даже таких доходов.

Лично я думаю, что ближайшие год-два налоговая будет полностью занята системными продавцами - теми, кто без ФЛП, без чеков, но с тысячами операций ежемесячно. Их много. Поэтому тем, кто раз в год продал тележку, куртку или телефон – можно дышать свободнее (но осторожно),

– отметил Смокович.

А вот тем, кто уже "на грани" – время выходить из тени, регистрировать ФЛП и работать с фискальными чеками.