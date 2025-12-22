Таксистов Uklon и Uber ожидает уплата НДФЛ: какой процент дохода заставят отдавать
- Водители сервисов онлайн-такси, например Uklon и Uber, могут начать платить процент от дохода, если их доход превышает необлагаемый минимум.
- Это обязательство будет регулировать "закон о OLX", который находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады, в соответствии с требованиями Украины перед ЕС и МВФ.
Водители сервисов онлайн-такси должны платить налог на доходы, потому что системно получают его от перевозок, считает глава ГНС. Это обязательство будет регулировать скандально известный закон о "налоге на OLX", который уже находится на рассмотрении.
Налоги для таксистов: какой процент НДФЛ надо платить?
Налогообложение сервисов Uklon и Uber является частью общего подхода государства к доходам, полученных через цифровые платформы, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух рассказала, что такое правило предусмотрено обязательствами Украины перед ЕС и МВФ: закон о "налоге на OLX", уже находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады.
Этот закон должен упорядочить налоговые отношения не только для пользователей маркетплейсов, но и для самозанятых лиц, которые регулярно получают доход, но не платят налоги. В частности, это касается водителей сервисов такси.
Имею в виду таксистов с того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, который как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, который выполняет ту же функцию, не платит 18%?
– заметила Карнаух.
Даже если водитель формально не является партнером сервиса такси, но получает доход от такой деятельности и превышает необлагаемый минимум, он обязан задекларировать этот доход и уплатить 18% налога с суммы превышения.
Что известно о "налоге на OLX"?
Комитет предлагает установить налоговую льготу на продажи до 2 000 евро в год без уплаты налогов. В самой правительственной редакции такой нормы пока нет. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.
Документ предусматривает, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять роль дополнительных налоговых агентов. Налог для физических лиц составит 5%.
Платформы будут обязаны определять подотчетных пользователей, проверять их деятельность и ежегодно подавать отчеты в Государственную налоговую службу о доходах этих продавцов.
Что важно знать о ценах на такси в Украине?
Стоимость такси растет из-за плохой погоды и значительного ажиотажа. Также тарифы могут увеличиваться вследствие общих изменений, в частности, подорожания топлива.
Многие замечают, что цена такси растет из-за обстрелов и во время отключения света. Как объясняют эксперты, это закономерно. Дело в том, что в этот период сильно увеличивается спрос на такси.
В 2025 году украинцы потратили на такси через сервис Uklon почти 7,2 миллиарда гривен, что является наибольшей суммой среди всех служб такси. Через сервис Bolt было осуществлено 28 030 447 операций, что является вторым показателем после Uklon.